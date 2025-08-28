Alexander Isak nu joacă la Newcastle, dar a fost convocat la naţionala Suediei: "Este un mare jucător" - Antena Sport

Atacantul Alexander Isak a fost inclus în lotul Suediei pentru următoarele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, conform listei anunţate miercuri de selecţionerul Jon Dahl Tomasson, în ciuda ţinerii sale pe tuşă de echipa sa de club, Newcastle United, pe care intenţionează să o părăsească, informează AFP.

Alexander Isak a fost convocat la naţionala Suediei

“Sunt foarte fericit că Alexander Isak vrea să facă parte din echipă, este un mare jucător”, a declarat Jon Dahl Tomasson într-un comunicat dat publicităţii de Federaţia suedeză de fotbal.

Atacantul suedez, autor a 23 de goluri în sezonul trecut în Premier League, s-a antrenat separat de lotul lui Newcastle şi nu a disputat meciul de luni cu Liverpool, campioana Angliei.

“Situaţia în care se află nu este perfectă şi nu s-a antrenat cu echipa sa. Dar el este un jucător care poate fi decisiv şi vrea să facă parte din echipa noastră. Cupa Mondială este importantă pentru Alexander Isak”, a adăugat selecţionerul.

Performanţele golgheterului în vârstă de 25 de ani, aflat sub contract cu Newcastle până în 2028, au atras atenţia marilor echipe, între care Liverpool, dar care a făcut o ofertă considerată insuficientă de către Newcastle.