Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB - Antena Sport

Alexandru Băluţă a oferit primul interviu după ce a semnat cu noua echipă, Los Angeles FC. Mijlocaşul de 31 de ani s-a declarat extrem de fericit pentru faptul că a reuşit să ajungă, într-un final, la formaţia din MLS.
Alexandru Băluţă s-a despărţit de FCSB în vară şi a ajuns ulterior la o înţelegere cu Los Angeles FC. Mijlocaşul a ajuns cu întârziere în America din cauza problemelor legate de obţinerea vizei.
Alexandru Băluţă a recunoscut că nu a stat prea mult timp pe gânduri atunci când a primit oferta de la Los Angelesc FC, echipă la care este coechipier cu Heung Min-Son. Mijlocaşul şi-a dorit să semneze cât mai repede cu echipa din MLS, la care speră să se adapteze cât mai repede.
“După mult timp sunt aici, în sfârșit. A fost o mare plăcere să semnez cu acest club. Am fost atât de fericit când am auzit despre transfer, încât nu am așteptat mult să spun da. A fost foarte rapid și pur și simplu voiam să fiu aici.
Totul este bine aici, încerc să mă adaptez cât pot de bine. Antrenorul mi-a spus ce vrea de la mine. Am văzut multe meciuri ale echipei mele și am văzut multă calitate”, a declarat Alexandru Băluţă, conform paginii de X a celor de la LAFC.
De asemenea, Alexandru Băluţă a avut un scurt mesaj şi pentru FCSB. Mijlocaşul şi-a felicitat foştii colegi pentru victoria din Europa League cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.
“Vreau să-mi felicit fosta echipă, a câştigat după mai multe rezultate proaste. Sunt bucuros pentru ei”, a mai spus Alexandru Băluţă.
