Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB
VIDEO

Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB

Publicat: 26 septembrie 2025, 14:45

Comentarii
Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB

Alexandru Băluţă, la Los Angeles FC/ X LAFC

Alexandru Băluţă a oferit primul interviu după ce a semnat cu noua echipă, Los Angeles FC. Mijlocaşul de 31 de ani s-a declarat extrem de fericit pentru faptul că a reuşit să ajungă, într-un final, la formaţia din MLS.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Băluţă s-a despărţit de FCSB în vară şi a ajuns ulterior la o înţelegere cu Los Angeles FC. Mijlocaşul a ajuns cu întârziere în America din cauza problemelor legate de obţinerea vizei.

Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă

Alexandru Băluţă a recunoscut că nu a stat prea mult timp pe gânduri atunci când a primit oferta de la Los Angelesc FC, echipă la care este coechipier cu Heung Min-Son. Mijlocaşul şi-a dorit să semneze cât mai repede cu echipa din MLS, la care speră să se adapteze cât mai repede.

“După mult timp sunt aici, în sfârșit. A fost o mare plăcere să semnez cu acest club. Am fost atât de fericit când am auzit despre transfer, încât nu am așteptat mult să spun da. A fost foarte rapid și pur și simplu voiam să fiu aici.

Totul este bine aici, încerc să mă adaptez cât pot de bine. Antrenorul mi-a spus ce vrea de la mine. Am văzut multe meciuri ale echipei mele și am văzut multă calitate”, a declarat Alexandru Băluţă, conform paginii de X a celor de la LAFC.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Alexandru Băluţă a avut un scurt mesaj şi pentru FCSB. Mijlocaşul şi-a felicitat foştii colegi pentru victoria din Europa League cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

“Vreau să-mi felicit fosta echipă, a câştigat după mai multe rezultate proaste. Sunt bucuros pentru ei”, a mai spus Alexandru Băluţă.

Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsoriVremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Observator
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
16:22
S-au tras grupele Cupei României! Cum arată tabloul complet
16:02
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă
15:53
VIDEOCristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului
15:32
Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi, înainte de Petrolul – Rapid: “Să nu se mai întâmple niciodată”
14:36
Mircea Lucescu a anunţat jucătorul surpriză care va debuta la naţionala României: “Îl vom folosi cu Moldova”
14:30
Gigi Becali a anunţat trei schimbări în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Oţelul: “Vor fi titulari”
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 5 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria