Antoine Griezmann pleacă din Europa: destinație surpriză pentru finalul carierei

Atacantul francez Antoine Griezmann se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale în Europa și să facă pasul către Major League Soccer. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, starul lui Atletico Madrid are deja un acord verbal cu Orlando City.

Mutarea, dorită de mai mult timp de clubul american, ar urma să se concretizeze în vara acestui an, chiar dacă Griezmann mai are contract cu Atletico până în 2026. Negocierile nu sunt noi – Orlando a încercat să-l transfere încă din iarnă, însă oferta inițială a fost refuzată.

Astfel, sezonul actual va fi ultimul pentru francez în tricoul madrilenilor. Deși Atletico este departe de lupta pentru titlu în La Liga, echipa mai are obiective importante: finala din Copa del Rey și duelul din sferturile UEFA Champions League contra celor de la FC Barcelona.

După o carieră impresionantă petrecută exclusiv în Spania, la cluburi precum Real Sociedad, Barcelona și Atletico, Griezmann este gata pentru o nouă provocare peste Ocean.