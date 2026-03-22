Real Madrid – Atletico 3-2. Goluri de poveste și o victorie în inferioritate numerică pentru echipa lui Arbeloa

Min. 55: GOOOOL! Real Madrid trece rapid în avantaj, după ce Fede Valverde a profitat de o eroare în defensiva oaspeților.

Min. 52: GOL! Vinicius Junior transformă fără emoții de la punctul cu var.

Min. 51: Lovitură de la 11 metri pentru Real Madrid! Hancko l-a faultat în careu pe Brahim Diaz.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză!

Min. 44: Arda Guler trage la poartă de la distanță, balonul este respins cu dificultate de Musso.

Min. 42: Șansă de 1-1 pentru „los blancos”! Tchouameni reia cu capul, dar mingea se duce pe lângă poarta lui Musso.

Min. 33: GOOOOL! Atletico Madrid deschide scorul după o fază senzațională finalizată de Ademola Lookman.

Min. 22: Uluitoare ratarea lui Vinicius! Brazilianul a trimis în blocajul lui Simeone, care se afla pe linia porții.

Min. 14: Arda Guler, aproape de un gol superb! Turcul șutează cu pământul, însă mingea ocolește poarta lui Musso.

Min. 10: Mare ocazie de gol pentru Atletico! Llorente primește o pasă de la Griezmann în careu, șutul acestuia este reținut în doi timpi de Lunin.

Min. 9: BARĂ! Fede Valverde este aproape de deschiderea scorului, dar șutul expediat de acesta lovește bara.

Min. 3: O primă ocazie de gol pentru echipa lui Alvaro Arbeloa. Carvajal trage puternic de la marginea caruelui, balonul este însă respins în lateral de Musso.

Min. 1: Start de meci la Madrid! Atmosferă senzațională pe ”Bernabeu”!

Real Madrid: Lunin – Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia – Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Guler, Valverde – Brahim, Vinicius. Rezerve: Aguado, Alabo, Alexander-Arnold, Bellingham, Camavinga, Carreras, Fran, G. Garcia, Mastantuono, Mbappe, Mestre, Moran. Antrenor: Alvaro Arbeloa

Atletico: Musso – Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez. Rezerve: Almada, Baena, De Luis, D. Diaz, Esquivel, J. Gimenez, N. Gonzalez, Lenglet, Milina, Sorloth, O. Vargas. Antrenor: Diego Simeone

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 22, 2026

Real Madrid trebuie să câștige în La Liga pentru a rămâne aproape de liderul Barcelona, iar disputa cu Atletico Madrid se anunță a fi una foarte „încinsă” pe „Bernabeu”.

Formația antrenată de Alvaro Arbeloa se va bucura din plin de revenirea lui Kylian Mbappe, dar nu va avea în teren unul dintre cei mai importanți jucători: Thibaut Courtois.

În partida tur, care a avut loc pe data de 27 septembrie, Atletico Madrid s-a impus cu scorul de 5-2. Diego Simeone nu are nici el o altă opțiune decât victoria pe „Bernabeu”, având șansa de a urca pe podium.