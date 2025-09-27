Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: "Nu cred că e ciudat" - Antena Sport

Peter Bosz, tehnicianul de la PSV, a analizat situația în care se află în prezent Dennis Man la echipă. Deși a început două meciuri din postura de titluar, extrema dreaptă din România încă nu a reușit să se impună la noua sa echipă.
Managerul a dezvăluit că elevul său are nevoie de timp de adaptare, date fiind condițiile în care a venit jucătorul de 27 de ani.
Dennis Man, “sub lupa” antrenorului de la PSV
Peter Bosz nu vede o problemă în faptul că Dennis Man încă nu a reușit să se evolueze la nivelul așteptărilor la echipa sa. Antrenorul campioanei se bazează pe ideea că trecerea de la fotbalul italian la cel olandez este cauza jocului modest al românului venit de la Parma.
“Are nevoie de timp de adaptare. (…) Dacă vii din Italia, cu un stil de a te antrena și de a juca, atunci nu cred că e ciudat să ai nevoie de timp de adaptare.
De obicei, ai nevoie de puțin mai mult timp să cunoști clubul, fotbalul olandez. Câteodată îți ia timp“, a spus Peter Bosz, potrivit digisport.ro.
Ajuns în schimbul a 8,5 milioane de euro în Eredivisie, Dennis Man a fost rezervă neutilizată în trei meciuri la PSV, iar în celelalte trei în care a jucat nu a ieșit în evidență. Fotbalistul de 27 de ani a fost scos după prima repriză în două partide în care a fost titular în campionat, iar în meciul de UCL cu Royale Union Saint-Gilloise a bifat câteva minute pe final.
PSV se pregătește pentru un nou meci în campionat, contra celor de la Excelsior, care va avea loc astăzi de la ora 21:00.
- Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: “Sper să facă asta până mă voi retrage”
- Nota primită de Ianis Hagi pentru cele 19 minute jucate în Alanyaspor – Galatasaray
- Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale
- Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB
- Au fost la un pas să joace cu Real Madrid și Barcelona, acum se remarcă prin 17 „împrumuturi”