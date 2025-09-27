Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: "Nu cred că e ciudat" - Antena Sport

Peter Bosz, tehnicianul de la PSV, a analizat situația în care se află în prezent Dennis Man la echipă. Deși a început două meciuri din postura de titluar, extrema dreaptă din România încă nu a reușit să se impună la noua sa echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Managerul a dezvăluit că elevul său are nevoie de timp de adaptare, date fiind condițiile în care a venit jucătorul de 27 de ani.

Dennis Man, “sub lupa” antrenorului de la PSV

Peter Bosz nu vede o problemă în faptul că Dennis Man încă nu a reușit să se evolueze la nivelul așteptărilor la echipa sa. Antrenorul campioanei se bazează pe ideea că trecerea de la fotbalul italian la cel olandez este cauza jocului modest al românului venit de la Parma.

“Are nevoie de timp de adaptare. (…) Dacă vii din Italia, cu un stil de a te antrena și de a juca, atunci nu cred că e ciudat să ai nevoie de timp de adaptare.

De obicei, ai nevoie de puțin mai mult timp să cunoști clubul, fotbalul olandez. Câteodată îți ia timp“, a spus Peter Bosz, potrivit digisport.ro.