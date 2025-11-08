"Arăți mai bine decât David Beckham?". Replica virală a lui Cristiano Ronaldo: "I'm perfecto!" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 18:56

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci - Profimedia

Moment devenit viral în timpul unui interviu realizat de Piers Morgan cu Cristiano Ronaldo. Întrebat care este mai atractiv, el sau David Beckham, fostul star de la Real Madrid a avut o reacţie amuzantă.

“Crezi că arăți mai bine decât David Beckham?”, a fost întrebarea lui Piers Morgan. “Depinde. Pentru mine, să arăți bine înseamnă tot pachetul, nu doar fața”, a spus Ronaldo. Prezentatorul a insistat: “Ieșiți (n.r. tu și Beckham) la plimbare pe Copacabana timp de 10 minute. Cine primește mai multă atenție?”. Ronaldo a continuat: “Eu, sută la sută. Și el știe asta. E frumos la față, da, are o față frumoasă…dar în rest este normal. Eu sunt perfect (n.r. râde). Beckham arată bine, îmi place de el, e un tip care vorbește foarte frumos, îmi place de el”.

Cristiano Ronaldo şi David Beckham au fost colegi de echipă la Real Madrid (între 2003 și 2007). Beckham a vorbit adesea cu respect despre cariera incredibilă a lui Cristiano Ronaldo și despre moștenirea pe care a lăsat-o la fiecare echipă la care a jucat. Cei doi au avut o relaţie bună şi mereu au oferit declaraţii laudative unul depre celălalt.

 

Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România