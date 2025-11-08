"Arăți mai bine decât David Beckham?". Replica virală a lui Cristiano Ronaldo: "I'm perfecto!" - Antena Sport

Moment devenit viral în timpul unui interviu realizat de Piers Morgan cu Cristiano Ronaldo. Întrebat care este mai atractiv, el sau David Beckham, fostul star de la Real Madrid a avut o reacţie amuzantă.

“Crezi că arăți mai bine decât David Beckham?”, a fost întrebarea lui Piers Morgan. “Depinde. Pentru mine, să arăți bine înseamnă tot pachetul, nu doar fața”, a spus Ronaldo. Prezentatorul a insistat: “Ieșiți (n.r. tu și Beckham) la plimbare pe Copacabana timp de 10 minute. Cine primește mai multă atenție?”. Ronaldo a continuat: “Eu, sută la sută. Și el știe asta. E frumos la față, da, are o față frumoasă…dar în rest este normal. Eu sunt perfect (n.r. râde). Beckham arată bine, îmi place de el, e un tip care vorbește foarte frumos, îmi place de el”.

Au fost colegi la Real Madrid

Cristiano Ronaldo şi David Beckham au fost colegi de echipă la Real Madrid (între 2003 și 2007). Beckham a vorbit adesea cu respect despre cariera incredibilă a lui Cristiano Ronaldo și despre moștenirea pe care a lăsat-o la fiecare echipă la care a jucat. Cei doi au avut o relaţie bună şi mereu au oferit declaraţii laudative unul depre celălalt.