S-a stabilit recordul în Atletico - Real Madrid! L-a depășit pe legendarul Sergio Ramos - Antena Sport

S-a stabilit recordul în Atletico – Real Madrid! L-a depășit pe legendarul Sergio Ramos

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 21:39

Koke / Profimedia

Atletico Madrid și Real Madrid luptă pentru un loc în finala Supercupei Spaniei, iar partida de la Jeddah a început exploziv, cu un gol fantastic marcat de Fede Valverde, din lovitură liberă.

Tot în cadrul acestei dispute s-a scris istorie în duelurile directe dintre cele două rivale locale. Recordul precedent îi aparținea lui Sergio Ramos.

Koke, jucătorul cu cele mai multe apariții în derby-urile madrilene

În ziua în care a împlinit vârsta de 34 de ani, Koke a fost introdus titular de Diego Simeone în derby-ul cu Real Madrid. Mijlocașul spaniol a stabilit un record în istoria duelurilor directe dintre Atletico și Real.

Concret, acesta a bifat al 44-lea meci contra „los blancos”, fiind jucătorul cu cele mai multe apariții în istoria confruntărilor directe dintre cele două rivale locale.

El l-a depășit în acest clasament pe legendarul Sergio Ramos, care a jucat în 43 de partide contra celor de la Atletico, în perioada în care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid.

