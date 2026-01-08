S-a stabilit recordul în Atletico - Real Madrid! L-a depășit pe legendarul Sergio Ramos - Antena Sport

Atletico Madrid și Real Madrid luptă pentru un loc în finala Supercupei Spaniei, iar partida de la Jeddah a început exploziv, cu un gol fantastic marcat de Fede Valverde, din lovitură liberă.
Tot în cadrul acestei dispute s-a scris istorie în duelurile directe dintre cele două rivale locale. Recordul precedent îi aparținea lui Sergio Ramos.
Koke, jucătorul cu cele mai multe apariții în derby-urile madrilene
În ziua în care a împlinit vârsta de 34 de ani, Koke a fost introdus titular de Diego Simeone în derby-ul cu Real Madrid. Mijlocașul spaniol a stabilit un record în istoria duelurilor directe dintre Atletico și Real.
Concret, acesta a bifat al 44-lea meci contra „los blancos”, fiind jucătorul cu cele mai multe apariții în istoria confruntărilor directe dintre cele două rivale locale.
El l-a depășit în acest clasament pe legendarul Sergio Ramos, care a jucat în 43 de partide contra celor de la Atletico, în perioada în care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid.
‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️@Koke6 (44) supera a Sergio Ramos (43) como jugador con más derbis de Madrid disputados en competiciones oficiales.
44 KOKE
43 Ramos
42 Modric
42 Sanchis pic.twitter.com/XmIbKA6vrI
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 8, 2026
