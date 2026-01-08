Paris Saint Germain a câștigat Supercupa Franței! Dramatism total în finala cu rivala Marseille - Antena Sport

Paris Saint Germain și-a trecut în cont pentru al cincilea sezon consecutiv Supercupa Franței. Gruparea antrenată de Luis Enrique a învins în finală rivala Marseille, după un meci decis la loviturile de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana din Hexagon a trimis disputa la penalty-uri, după ce portughezul Goncalo Ramos a punctat pentru parizieni în al cincilea minut de prelungire.

PSG – Marseille, decis la loviturile de departajare

Paris Saint Germain a câștigat încă un trofeu sub comanda lui Luis Enrique. Gruparea de pe Parc des Princes a cucerit iarăși Supercupa Franței, la capătul unui joc tare cu Marseille.

Balonul de Aur Ousmane Dembele a deschis scorul în minutul 13 al partidei, egalitatea fiind restabilită abia în minutul 76, atunci când Mason Greendwood a transformat un penalty.

La câteva minute distanță, Marseille a trecut la conducere după autogolul lui Pacho, însă egalitatea a fost restabilită în prelungiri de Ramos. La loviturile de departajare, O’Riley și Traore au ratat, în timp ce toți executanții lui PSG au marcat.