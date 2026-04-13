Așa penalty nu ai mai văzut vreodată în fotbal. Cum a putut să înscrie un jucător cu fața, fără să vrea

Din Paraguay vine unul dintre cele mai tari momente din 2026. La partida dintre Rubio Nu și marea favorită la titlu, Olimpia Asuncion, atacantul oaspeților a înscris probabil cel mai ciudat penalty văzut vreodată.

În startul reprizei a doua, când Olimpia avea deja 1-0 după reușita aceluiași Carlos Sebastian Ferreira, jucătorul de 28 de ani și-a asumat responsabilitatea penalty-ului.

A marcat cu fața

Șutul lui Ferreira de la punctul cu var a fost blocat însă de portarul Fragueda. Mingea a revenit în careu însă nu la un jucător de la Olimpia, ci la fundașul dreapta al lui Rubio Nu, Fernando Martinez. Acesta a vrut să degajeze mingea în tribună, însă l-a lovit direct în față pe Ferreira.

Din ricoșeu, mingea a ajuns în poartă pentr 2-0, scorul cu care avea să se termine partida. Olimpia are 39 de puncte după 16 etape, cu 6 mai mult decât a doua clasată, Cerro Porteno. Rubio Nu are o serie neagră, cu 5 înfrângeri consecutive, și este pe locul 9 în clasament cu 15 puncte.