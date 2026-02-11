Atacantul care a marcat 13 goluri la un singur Mondial și la 27 de ani s-a retras de la echipa națională - Antena Sport

Istoria Cupei Mondiale e marcată de numeroase nume legendare. Unul dintre acestea, adesea uitat, este cel al lui Just Fontaine, singurul fotbalist care a reușit să marcheze 13 goluri la o singură ediție.
La Mondialul din 1958, desfășurat în Suedia, francezul a „rupt” plasele și asta în condițiile în care nici măcar nu ar fi trebuit să fie titular în selecționata „cocoșilor”! Adesea comparat cu mai celebrul Gerd Müller pentru talent și stilul său de joc, Just Fontaine n-a avut însă deloc o carieră atât de spectaculoasă precum a neamțului.
Just Fontaine, golgheterul francez venit din Maroc
Născut la Marrakech, în Maroc, pe atunci protectorat francez, Fontaine a crescut într-o familie modestă. Tatăl său era francez, în timp ce mama lui era spaniolă. Just a început să joace fotbal la USM Casablanca, unde a făcut ce știa el mai bine: a marcat zeci de goluri și a atras atenția în Europa.
Firesc, după trei ani la Casablanca, a făcut pasul în Franța, unde a jucat pentru Nice și mai apoi pentru Reims. A câștigat titluri, s-a impus drept un golgheter feroce, dar Mondialul din 1958 l-a prins într-o situație ciudată. Avea 24 de ani și în iarna lui 1958 suferise o accidentare la genunchi. Chiar și așa, apucase să marcheze 34 de goluri în 26 de meciuri pentru Reims, cu care câștigase și titlul în Ligue 1.
Accidentarea colegului i-a făcut loc în primul 11 al Franței
Totuși, Just Fontaine nu era un obișnuit al echipei naționale a Franței. Până la Mondial, adunase doar cinci selecții pentru Franța și nu mai fusese convocat din 1953, adică de cinci ani! De altfel, nici nu urma nici să fie titular de drept în 11-le francez, numai că accidentarea lui René Bliard i-a deschis ușa în linia de atac a „cocoșilor”.
În meciul de debut al Franței, Fontaine a înscris de trei ori, iar ai săi au câștigat cu 7-3 în fața celor din Paraguay, chiar dacă erau conduși cu 3-2 în minutul 50! În meciul următor, Just a reușit o „dublă”, chit că Franța a cedat, 2-3 cu Iugoslavia. Încă o reușită, cu Scoția, într-un meci câștigat de francezi cu 2-1, l-au dus la borna șase în turneu după faza grupelor. Dar nimeni nu bănuia „nebunia” care avea să urmeze.
Finala mică i-a desăvârșit recordul
În sferturi, Franța a demolat Irlanda de Nord, 4-0, cu alte două goluri ale lui Just Fontaine. Atacantul a înscris apoi o dată și în semifinala pierdută categoric de „cocoși”, 2-5 cu Brazilia. Cu nouă goluri înscrise înaintea finalei mici, cu Germania de Vest, Fontaine țintea recordul lui Sandor Kocsis, care marcase 11 goluri la ediția din 1954.
La Goteborg, pe 28 iunie 1958, Franța a învins Germania de Vest cu 6-3 și a obținut medalia de bronz. Just Fontaine? A reușit patru goluri, într-un meci în care nemții erau totuși decimați de accidentări. Astfel, atacantul francez a ajuns la cota 13, un record care pare imposibil de
bătut vreodată. Culmea, puteau fi și mai multe goluri: Fontaine a lovit de două ori bara la acel Mondial și, în plus, l-a lăsat pe colegul Raymond Kopa să execute un penalty în finala pentru bronz.
S-a retras din echipa națională la doar 27 de ani
Erou neașteptat pentru Franța, Just Fontaine a suferit în următorii ani. În 1960, și-a rupt piciorul, iar cariera sa internațională s-a încheiat brusc, la numai 27 de ani. În total, a marcat de 30 de ori în 21 de selecții! Doi ani mai târziu, în 1962, a agățat definitiv ghetele în cui, după o dublă fractură la gambă.
Fontaine avea să lucreze apoi ca antrenor, fiind chiar selecționer al Franței pentru o scurtă perioadă. Le-a mai pregătit pe PSG, Toulouse și naționala Marocului, după care s-a implicat în mai multe asociații care militau pentru drepturile fotbaliștilor. Just Fontaine și-a trăit ultimii ani la Toulouse, unde a încetat din viață în 2023. Avea 89 de ani.
