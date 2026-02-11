Atacantul care a marcat 13 goluri la un singur Mondial și la 27 de ani s-a retras de la echipa națională - Antena Sport

Istoria Cupei Mondiale e marcată de numeroase nume legendare. Unul dintre acestea, adesea uitat, este cel al lui Just Fontaine, singurul fotbalist care a reușit să marcheze 13 goluri la o singură ediție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La Mondialul din 1958, desfășurat în Suedia, francezul a „rupt” plasele și asta în condițiile în care nici măcar nu ar fi trebuit să fie titular în selecționata „cocoșilor”! Adesea comparat cu mai celebrul Gerd Müller pentru talent și stilul său de joc, Just Fontaine n-a avut însă deloc o carieră atât de spectaculoasă precum a neamțului.

Just Fontaine, golgheterul francez venit din Maroc

Născut la Marrakech, în Maroc, pe atunci protectorat francez, Fontaine a crescut într-o familie modestă. Tatăl său era francez, în timp ce mama lui era spaniolă. Just a început să joace fotbal la USM Casablanca, unde a făcut ce știa el mai bine: a marcat zeci de goluri și a atras atenția în Europa.

Firesc, după trei ani la Casablanca, a făcut pasul în Franța, unde a jucat pentru Nice și mai apoi pentru Reims. A câștigat titluri, s-a impus drept un golgheter feroce, dar Mondialul din 1958 l-a prins într-o situație ciudată. Avea 24 de ani și în iarna lui 1958 suferise o accidentare la genunchi. Chiar și așa, apucase să marcheze 34 de goluri în 26 de meciuri pentru Reims, cu care câștigase și titlul în Ligue 1.

Accidentarea colegului i-a făcut loc în primul 11 al Franței

Totuși, Just Fontaine nu era un obișnuit al echipei naționale a Franței. Până la Mondial, adunase doar cinci selecții pentru Franța și nu mai fusese convocat din 1953, adică de cinci ani! De altfel, nici nu urma nici să fie titular de drept în 11-le francez, numai că accidentarea lui René Bliard i-a deschis ușa în linia de atac a „cocoșilor”.