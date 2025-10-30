Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze - Antena Sport

Andrei Mostovoi, jucător al echipei Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unei tentative de răpire la 23 octombrie. Ajutat de un prieten, sportivul a reuşit să scape de răpitorii săi. Trei zile mai târziu, a jucat pentru Zenit şi a marcat împotriva echipei Dinamo Moscova, relatează RMC Sport.

Andrei Mostovoi nu s-a „panicat” pentru a ieşi dintr-o situaţie delicată. La 23 octombrie, jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost victima unei tentative de răpire la Sankt Petersburg. Ajutat de prietenul său, jucătorul de hochei Alexander Grakun, rusul a reuşit să scape după ce „a opus o rezistenţă acerbă agresorilor săi”, potrivit tribunalului local. Patru acuzaţi au pledat vinovaţi.

Atacatorii, toţi în vârstă de 20 de ani şi studenţi la Academia Maritimă din Sankt Petersburg, au fost acuzaţi în acest dublu caz de tentativă de răpire în bandă organizată, cu folosirea violenţei care pune în pericol viaţa sau integritatea fizică. Persoanele în cauză sunt suspecte atât în incidentul respectiv, cât şi în răpirea unui om de afaceri, și au fost reținute în timp ce încercau să încaseze răscumpărarea.

Purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigaţii Rus (RIC), Irina Volk, a explicat că în spatele răpirilor a fost un student în anul doi la o universitate locală din regiunea Leningrad, care a comunicat cu răpitorii prin Telegram, notează Agerpres.

🤜 Cómo evitar que te secuestren… o el jueves de Andrey Mostovoy, jugador del Zenit

🤝 Junto a su amigo Alexander Grakun, jugador de hockey redujeron a los asaltantes y se quedó todo en un susto

🎤 @5trasgol pic.twitter.com/wkyzouYmC7

— MARCA (@marca) October 29, 2025