Jucătorul dorit de Rapid semnează! Va încasa un salariu de 300.000 de euro

Un jucător care a fost dorit de Rapid în această vară semnează cu o altă echipă! Va încasa un salariu de 300.000 de euro pe sezon.
Este vorba de Rareș Ilie, jucător care a fost împrumutat, în sezonul trecut, de Empoli. Italienii nu l-au păstrat însă pe român, iar acesta s-a întors la Nice, însă nu mai face parte din planurile francezilor.
Rareș Ilie, jucătorul dorit de Rapid, semnează cu APOEL
Rareș Ilie mai are contract până în 2027 cu Nice, însă acesta ar urma să semneze cu APOEL, potrivit informațiilor oferite de trumedia.
Formația din Cipru a încheat sezonul trecut pe locul al 5-lea, cu 52 de puncte.
Chiar dacă mai are un an de contract, Rareș Ilie ar urma să plece gratis de la Nice. Totuși, formația din Franța își va păstra un procent dintr-un viitorul transfer al fotbalistului român.
În Cipru, Rareș Ilie va încasa un salariu de aproximativ 300.000 de euro pe sezon, adică aproximativ 25.000 de euro pe lună.
Primele probleme pentru Pancu la Rapid: „Nu am mai fost în ipostaza asta până acum”
Rapid debutează în noul sezon contra celor de la Sepsi, formaţie care a revenit în Liga 1 după un an de absenţă. Duelul va avea loc luni, de la ora 21:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Formaţia giuleşteană este într-o nouă eră, asta după ce Daniel Pancu a fost numit antrenor în locul lui Constantin Gâlcă, iar tehnicianul are misiunea de a califica echipa în cupele europene după mulţi ani de absenţă.
„Pancone” are însă primele dificultăţi în chiar etapa inaugurală a sezonului, asta pentru că nu se poate baza pe unul dintre jucătorii tineri care ar putea să aibă o „explozie” în această stagiune. Rareş Pop va fi suspendat pentru 3 meciuri după ce a văzut cartonaşul roşu direct în ultimul meci al lui Petrolul din anul trecut şi acum trebuie să-şi ispăşească pedeapsa.
Jucătorul recunoaşte că a greşit în comportamentul său şi pe viitor vrea să nu mai repete asemenea situaţii care să-i aducă cartonaşe roşii şi suspendări.
„Nu am mai fost pus în ipostaza asta până acum. A fost greșeala mea și am învățat din asta să nu mai fiu atât de agresiv. Aștept cu nerăbdare ca în a patra etapă să fiu apt de joc”, a spus Rareş Pop pentru Pro TV.
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