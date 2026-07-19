Jucătorul dorit de Rapid semnează! Va încasa un salariu de 300.000 de euro

Un jucător care a fost dorit de Rapid în această vară semnează cu o altă echipă! Va încasa un salariu de 300.000 de euro pe sezon.

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Este vorba de Rareș Ilie, jucător care a fost împrumutat, în sezonul trecut, de Empoli. Italienii nu l-au păstrat însă pe român, iar acesta s-a întors la Nice, însă nu mai face parte din planurile francezilor.

Rareș Ilie, jucătorul dorit de Rapid, semnează cu APOEL

Rareș Ilie mai are contract până în 2027 cu Nice, însă acesta ar urma să semneze cu APOEL, potrivit informațiilor oferite de trumedia.

Formația din Cipru a încheat sezonul trecut pe locul al 5-lea, cu 52 de puncte.

Chiar dacă mai are un an de contract, Rareș Ilie ar urma să plece gratis de la Nice. Totuși, formația din Franța își va păstra un procent dintr-un viitorul transfer al fotbalistului român.