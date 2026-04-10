„Campionul secolului” – Jucătorii lui Beșiktaș, gest superb în ziua în care România și-a luat adio de la Mircea Lucescu

România și-a luat adio de la Mircea Lucescu în Vinerea Mare, fostul selecționer al echipei naționale fiind înmormântat cu onoruri militare. Turcii nu au uitat de influența acestuia în fotbal, iar jucătorii de la Beșiktaș au avut un gest superb la adresa lui „Il Luce”.
Înaintea confruntării cu Antalyaspor, jucătorii lui Beșiktaș au purtat la încălzire tricouri speciale inscripționate cu chipul legendarului antrenor român, iar înaintea fluierului de start, au ieșit cu un banner, dedicat acestuia.
Jucătorii lui Beșiktaș, banner special în memoria lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a fost una dintre marile figuri ale fotbalului mondial, mentalitatea și profesionalismul său fiind răspândite în toate țările în care acesta a activat în calitate de antrenor.
Jucătorii lui Beșiktaș nu au uitat de importanța celui ce a fost supranumit de italieni „Il Luce” și au avut un moment special pentru acesta, la confruntarea cu Antalyaspor.
La încălzire, jucătorii lui Beșiktaș au purtat tricouri speciale inscripționate cu chipul antrenorului român, iar la ieșirea de la vestiare, au afișat un banner, cu mesajul: „Nu te vom uita niciodată, campionul secolului”.
Futbol takımımız, maç öncesi ısınmaya hayatını kaybeden eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu tişörtleriyle çıktı.
Seni hiç unutmayacağız #YüzyılınŞampiyonu pic.twitter.com/CjJGLA947I
— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 10, 2026
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi ısınmaya Lucescu pankartıyla çıktı:
"Seni hiç unutmayacağız, yüzyılın şampiyonu." pic.twitter.com/mxPLf7V5wW
— Göktürkler Medya (@gokturklermedia) April 10, 2026
