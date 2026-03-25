Capul Verde poate deveni campioana mondială “neoficială”. Analiza inedită a jurnaliștilor de la Marca

Cupa Mondială este la câteva luni distanță, însă până atunci mai multe naționale se luptă pentru o “coroană” artificială care le transformă în reginele lumii. Jurnaliștii spanioli de la Marca au venit cu un concept interesant, cel de campioană mondială “neoficială”, iar Capul Verde, o țară cu puțin peste 500.000 de locuitori, poate prelua această titulatură.

Argentina a devenit pe 18 decembrie 2022 campioană mondială pentru a treia oară după o finală nebună în fața Franței, dar de atunci formația lui Lionel Scaloni a mai înregistrat înfrângeri. Astfel, jurnaliștii spanioli au venit cu un concept de campioană mondială “neoficială”, titulatură care se bazează pe un principiu asemănător meciurilor de box pentru centuri.

Cum a fost pasat titlul de campioană mondială “neoficială”

Concret, prima țară care învinge campioana mondială en-titre preia titlul neoficial, după care în cazul în care e învinsă îl dă mai departe, și așa mai departe. Astfel, s-a ajuns în prezent la situația în care Capul Verde ar putea să devină regina lumii preț de câteva zile sau chiar până la startul World Cup 2026.

Jurnaliștii de la marca.com au analizat cine a învins-o prima dată pe Argentina de când a devenit campioană mondială și cum a fost pasat ulterior această titulatură fictivă.

În noiembrie 2023, Uruguay a câștigat cu 2-0 contra trupei lui Scaloni. Ulterior, sud-americanii au cedat în martie 2024 contra Coastei de Fildeș cu 2-1, iar în octombrie o altă națională din Africa, Sierra Leone, a pus mâna pe “titlu”.