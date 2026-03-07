Nicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură - Antena Sport

Nicolae Stanciu s-a resimțit după un duel la debutul la Dalian Yingbo/ X

Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat la noua lui echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naționalei a fost integralist în partida pierdută cu Shanghai Shenhua, scor 3-5, în prima etapă a sezonului din China.

Partida a fost una cu emoții pentru Nicolae Stanciu, care după un fault, a rămas întins pe gazon.

În debutul reprizei secunde, Nicolae Stanciu s-a resimțit după un duel cu Chan Shinichi, fundașul stânga al celor de la Shanghai Shenhua.

Internaționalul român a rămas pentru câteva momente pe gazon, acuzând dureri la nivelul piciorului drept. După ce a primit îngrijiri medicale, el s-a ridicat șchiopătând și a mers la marginea terenului. Din fericire, Stanciu a putut continua partida, fiind integralist pentru Dalian Yingbo.

