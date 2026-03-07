Nicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură - Antena Sport

Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat la noua lui echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naționalei a fost integralist în partida pierdută cu Shanghai Shenhua, scor 3-5, în prima etapă a sezonului din China.
Partida a fost una cu emoții pentru Nicolae Stanciu, care după un fault, a rămas întins pe gazon.
Nicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă, Dalian Yingbo
În debutul reprizei secunde, Nicolae Stanciu s-a resimțit după un duel cu Chan Shinichi, fundașul stânga al celor de la Shanghai Shenhua.
Internaționalul român a rămas pentru câteva momente pe gazon, acuzând dureri la nivelul piciorului drept. După ce a primit îngrijiri medicale, el s-a ridicat șchiopătând și a mers la marginea terenului. Din fericire, Stanciu a putut continua partida, fiind integralist pentru Dalian Yingbo.
Tense moments for Stanciu pic.twitter.com/7uS2wlw546
— TheFootballZone (@football_t69515) March 7, 2026
Echipa lui Nicolae Stanciu a deschis scorul prin Malele, în minutul 6. Până la pauză, Shanghai Shenhua a reușit să marcheze de trei ori, prin Teixeira, Gueye și Rafael Ratao.
În minutul 63, gazdele de la Shanghai au dus scorul la 4-1, după ce Gueye a reușit „dubla”. Acheampong a redus din diferență în minutul 82 pentru Dalian Yingbo, însă gazdele au punctat din nou prin Rafael Ratao, în minutul 88. Pentru Dalian a mai marcat Feng Jing, în minutul 90, stabilind astfel scorul final, 5-3 pentru Shanghai.
Nicolae Stanciu s-a transferat la Dalian Yingbo în iarnă, după ce a plecat de la Genoa după doar jumătate de sezon. Internaționalul român a fost trecut de Mircea Lucescu pe lista convocărilor preliminare pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie, de la Istanbul.
