Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026 - Antena Sport

Mijlocaşul Gavi de la FC Barcelona a devenit indisponibil pentru o perioadă de până la 5 luni după ce a suferit o operaţie la genunchiul drept, scrie DPA.

Fotbalistul iberic va rata astfel ultima parte a anului calendaristic 2025, după ce a fost ținut pe bară multe meciuri în anii trecuți tot din cauza unor probleme în aceeași zonă a piciorului.

Gavi revine abia în 2026

Internaţionalul spaniol de 21 ani, care a ratat ultimele 4 meciuri ale catalanilor, a suferit o intervenţie artroscopică pentru a rezolva o leziune radială la meniscul intern al genunchiului drept. Barcelona a estimat recuperarea jucătorului într-o perioadă de 4-5 luni.

MEDICAL NEWS

First team player Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025

Barcelona joacă joi la Real Oviedo, echipa portarului român Horaţiu Moldovan, înainte de a o găzdui duminică pe Real Sociedad. Catalanii, dacă se impun la Oviedo, pot reveni la 2 puncte de liderul Real Madrid.