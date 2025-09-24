Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026

Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 10:02

Comentarii
Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026

Jucătorii de la Barcelona celebrând un gol / Profimedia

Mijlocaşul Gavi de la FC Barcelona a devenit indisponibil pentru o perioadă de până la 5 luni după ce a suferit o operaţie la genunchiul drept, scrie DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul iberic va rata astfel ultima parte a anului calendaristic 2025, după ce a fost ținut pe bară multe meciuri în anii trecuți tot din cauza unor probleme în aceeași zonă a piciorului.

Gavi revine abia în 2026

Internaţionalul spaniol de 21 ani, care a ratat ultimele 4 meciuri ale catalanilor, a suferit o intervenţie artroscopică pentru a rezolva o leziune radială la meniscul intern al genunchiului drept. Barcelona a estimat recuperarea jucătorului într-o perioadă de 4-5 luni.

Barcelona joacă joi la Real Oviedo, echipa portarului român Horaţiu Moldovan, înainte de a o găzdui duminică pe Real Sociedad. Catalanii, dacă se impun la Oviedo, pot reveni la 2 puncte de liderul Real Madrid.

Reclamă
Reclamă

Campioana Spaniei a confirmat că meciul cu echipa bască va avea loc pe stadionul olimpic Lluis Conpanys, în timp ce clubul continuă diligenţele pentru obţinerea aprobărilor finale necesare redeschiderii arenei Nou Camp, potrivit agerpres.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Observator
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”
11:53
Motivul startului de vis din Liga 1 al Universității Craiova: “E primul sezon în care Rotaru face asta”
11:30
Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1: “Dacă se întâmplă asta, sunt șanse mari”
11:24
Ultraşii FCSB nu au glumit când au anunţat că “s-a terminat prietenia”. Gheorghe Mustaţă, mesaj direct pentru Becali şi jucători
11:08
Scandal la echipa lui Ianis Hagi. Alanyaspor, acuzată că “trântește” meciuri granzilor din Turcia
10:47
Donald Trump așteaptă fanii sportului la Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice din SUA: “Sper să veniți”
10:20
Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: “M-au lăsat la greu”
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 5 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul