Lovitură pentru Barcelona! Un jucător crucial e OUT și revine abia în 2026 - Antena Sport

Mijlocaşul Gavi de la FC Barcelona a devenit indisponibil pentru o perioadă de până la 5 luni după ce a suferit o operaţie la genunchiul drept, scrie DPA.
Fotbalistul iberic va rata astfel ultima parte a anului calendaristic 2025, după ce a fost ținut pe bară multe meciuri în anii trecuți tot din cauza unor probleme în aceeași zonă a piciorului.
Gavi revine abia în 2026
Internaţionalul spaniol de 21 ani, care a ratat ultimele 4 meciuri ale catalanilor, a suferit o intervenţie artroscopică pentru a rezolva o leziune radială la meniscul intern al genunchiului drept. Barcelona a estimat recuperarea jucătorului într-o perioadă de 4-5 luni.
MEDICAL NEWS
First team player Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025
Barcelona joacă joi la Real Oviedo, echipa portarului român Horaţiu Moldovan, înainte de a o găzdui duminică pe Real Sociedad. Catalanii, dacă se impun la Oviedo, pot reveni la 2 puncte de liderul Real Madrid.
Campioana Spaniei a confirmat că meciul cu echipa bască va avea loc pe stadionul olimpic Lluis Conpanys, în timp ce clubul continuă diligenţele pentru obţinerea aprobărilor finale necesare redeschiderii arenei Nou Camp, potrivit agerpres.ro.
