„Vreau să devin legendă!” Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania - Antena Sport

„Vreau să devin legendă!" Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania

Fotbal extern

„Vreau să devin legendă!” Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania

Ionuţ Axinescu Publicat: 24 februarie 2026, 11:42

Vreau să devin legendă!” Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania

Mateusz Żukowski, în timpul unui meci / Facebook Magdeburg

În septembrie 2025, FC Magdeburg l-a transferat pe fundașul lateral polonez Mateusz Żukowski, în schimbul a 250.000 de euro. Venit de la Śląsk Wrocław, din a doua ligă poloneză, culmea, Żukowski era grav accidentat în momentul transferului! Suferise o accidentare la metatarsiană într-un meci cu necunoscuta Wieczysta.

Șase luni mai târziu, polonezul este star absolut al echipei din 2. Bundesliga și toată Germania discută transformarea sa.

Transformarea lui Żukowski în marcator de carieră

După opt meciuri în care a lipsit din echipă din cauza accidentării, Mateusz Żukowski a fost, în sfârșit, trimis pe teren, într-un meci cu Fortuna Düsseldorf, pe 22 noiembrie. Doar că antrenorul lui Magdeburg, Petrik Sander, a decis că polonezul e mai potrivit să joace atacant!

Deși toată cariera a evoluat fie ca fundaș dreapta, fie, uneori, ca extremă dreapta, Mateusz Żukowski n-a strâmbat din nas la decizia antrenorului său. Deși nu a marcat în primul meci, a început să înscrie în următoarele. Pe bandă rulantă. 11 goluri, în total, inclusiv un hat-trick cu Greuther Fürth și o „dublă” în cea mai recentă etapă, cu Schalke, într-un meci pierdut de echipa sa cu 3-5!

„Vreau ca numele meu să devină legendar!”

După jocul cu Schalke, jurnaliștii germani l-au întrebat pe Żukowski despre duelul de la distanță cu legendarul Edin Dzeko. „Normal, Edin Dzeko este un mare atacant, dar numele meu este Mateusz Żukowski. Vreau ca numele meu să devină legendar, astfel încât oamenii să uite că a existat cineva ca Dzeko, asta pentru că va exista cineva ca Mateusz Żukowski”, a răspuns, cu încredere, polonezul.

După evoluțiile sale, experții se așteaptă ca Mateusz Żukowski să nu mai rămână multă vreme la Magdeburg, mai ales că echipa din Saxonia se zbate în subsolul clasamentului din a doua ligă. Pe deasupra, Żukowski ar putea să fie convocat și la naționala Poloniei, care va juca în barajul pentru Cupa Mondială.

  • 500.000 de euro este cota lui Mateusz Żukowski, potrivit Transfermarkt
  • Polonezul are 11 goluri, cu doar două mai puține decât Benjamin Källman, golgheterul din 2. Bundesliga. Finlandezul de la Hannover a marcat însă cele 13 goluri în 23 de meciuri
  • 4 selecții la selecționata U21 a Poloniei are Żukowski, dar deocamdată niciuna pentru naționala mare
