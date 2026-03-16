“Ce animal”. Cum poate să arate Thierry Henry, la 48 de ani. Mbappe a reacţionat

Thierry Henry este foarte atent la forma sa fizică, chiar şi la 48 de ani. Deşi s-a retras în urmă cu 14 ani din activitate, Henry continuă să petreacă multe ore pe săptămână în sala de forţă.

Într-un clip postat pe pagina sa de Instagram, Henry arată câteva dintre rutinele sale de la antrenamente, în timp ce căra o veste de 10 kilograme, dar şi câteva imagini în oglindă.

Mbappe şi Beckham au reacţionat la postare

Postarea lui Henry a devenit rapid virală: a strâns aproape 750.000 de like-uri.

“Da, frate, acum înţeleg” i-a scris Mbappe la postare şi a strâns aproape 40.000 de like-uri. În schimb, Beckham şi-a provocat un prieten, Bobby Rich, patronul unui lanţ de săli de fitness, să egaleze performanţa lui Henry: “Bob, trebuie să creşti nivelul” a scris Beckham.

Actorul Terry Crews a reacţionat şi el, iar Pedro, jucătorul lui Lazio, a avut cea mai amuzantă reacţie: “Ce animal” a scris jucătorul crescut de Barcelona.