Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League - Antena Sport

Vlad Dragomir a fost titular în duelul dintre Pafos și Villarreal, din etapa a 4-a a grupei din Champions League. Campioana Ciprului a furnizat surpriza serii și s-a impus cu 1-0.

Pafos a obținut astfel prima victorie din istoria clubului în Champions League. Unicul gol al partidei cu Villarreal a fost marcat de Derrick Luckassen, în minutul 46.

Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în Pafos – Villarreal 1-0

Vlad Dragomir a jucat toate cele 90 de minute ale partidei cu Villarreal. Pentru prestația sa, internaționalul de 26 de ani a primit nota 6,3 din partea celor de la sofascore.ro.

Dragomir nu a impresionat în duelul cu ibericii, el primind cea mai mică notă din echipa lui Pafos. Internaționalul român a avut 20 de atingeri de balon, șapte pase corecte și 11 încercări.

Cea mai mare notă a primit-o fundașul care a marcat golul victoriei. Derrick Luckassen a fost notat cu 7,9, media echipei Pafos fiind de 6,97, în timp ce cea a lui Villarreal a fost de 6,71.