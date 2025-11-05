Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League - Antena Sport

Vlad Dragomir a fost titular în duelul dintre Pafos și Villarreal, din etapa a 4-a a grupei din Champions League. Campioana Ciprului a furnizat surpriza serii și s-a impus cu 1-0.
Pafos a obținut astfel prima victorie din istoria clubului în Champions League. Unicul gol al partidei cu Villarreal a fost marcat de Derrick Luckassen, în minutul 46.
Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în Pafos – Villarreal 1-0
Vlad Dragomir a jucat toate cele 90 de minute ale partidei cu Villarreal. Pentru prestația sa, internaționalul de 26 de ani a primit nota 6,3 din partea celor de la sofascore.ro.
Dragomir nu a impresionat în duelul cu ibericii, el primind cea mai mică notă din echipa lui Pafos. Internaționalul român a avut 20 de atingeri de balon, șapte pase corecte și 11 încercări.
Cea mai mare notă a primit-o fundașul care a marcat golul victoriei. Derrick Luckassen a fost notat cu 7,9, media echipei Pafos fiind de 6,97, în timp ce cea a lui Villarreal a fost de 6,71.
Pafos mai are de jucat cu AS Monaco, Juventus, Chelsea și Slavia Praga în grupa principală de Champions League. În primele trei meciuri disputate, ciprioții au fost învinși de Bayern, scor 1-5, și au remizat cu Olympiacos (0-0) și cu Kairat Almaty (0-0).
