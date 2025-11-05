Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League

Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League

Publicat: 5 noiembrie 2025, 22:59

Comentarii
Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League

Vlad Dragomir, la Pafos/ Instagram

Vlad Dragomir a fost titular în duelul dintre Pafos și Villarreal, din etapa a 4-a a grupei din Champions League. Campioana Ciprului a furnizat surpriza serii și s-a impus cu 1-0. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pafos a obținut astfel prima victorie din istoria clubului în Champions League. Unicul gol al partidei cu Villarreal a fost marcat de Derrick Luckassen, în minutul 46.  

Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în Pafos – Villarreal 1-0 

Vlad Dragomir a jucat toate cele 90 de minute ale partidei cu Villarreal. Pentru prestația sa, internaționalul de 26 de ani a primit nota 6,3 din partea celor de la sofascore.ro 

Dragomir nu a impresionat în duelul cu ibericii, el primind cea mai mică notă din echipa lui Pafos. Internaționalul român a avut 20 de atingeri de balon, șapte pase corecte și 11 încercări. 

Cea mai mare notă a primit-o fundașul care a marcat golul victoriei. Derrick Luckassen a fost notat cu 7,9, media echipei Pafos fiind de 6,97, în timp ce cea a lui Villarreal a fost de 6,71. 

Reclamă
Reclamă

Pafos mai are de jucat cu AS Monaco, Juventus, Chelsea și Slavia Praga în grupa principală de Champions League. În primele trei meciuri disputate, ciprioții au fost învinși de Bayern, scor 1-5, și au remizat cu Olympiacos (0-0) și cu Kairat Almaty (0-0). 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren Cahill, impresionat și el
Fanatik.ro
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren Cahill, impresionat și el
0:17 6 nov.
Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român
0:00 6 nov.
Rapid Viena – Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă
23:51
Inter – Kairat Almaty 2-1. Chivu, 4 din 4 în Ligă! Brugge – Barca 3-3! City – Dortmund 4-1. Toate rezultatele
23:21
Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City – Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase
23:01
Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal
22:27
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 2 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 3 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 4 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii 5 Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia 6 Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid 1-0!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!