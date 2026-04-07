Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!

Alex Mitriţă (31 de ani) ar putea fi suspendat cel puţin 3 etape şi amendat cu cel puţin 3.800 de euro după ce l-a tras de păr pe un adversar în meciul Zhejiang – Chongqing Tonglianglong 0-1, partidă din a patra etapă a campionatului Chinei.
Mitriţă a fost extrem de nervos la această partidă. Cazul lui Mitriţă va fi discutat la Comisia de Disciplină a Asociației Chineze de Fotbal miercuri, 8 aprilie.
“Conform articolului 53 din Codul Disciplinar al Asociației Chineze de Fotbal, acțiunile de tragere sau apucare a capului sau gâtului, indiferent dacă ele cauzează sau nu o vătămare, sunt definite în mod explicit drept conduită violentă gravă. Un astfel de comportament va fi supus unei sancțiuni de cel puțin 3 meciuri și unei amenzi de 30.000 de yuani.
Pedeapsa de bază pentru conduită violentă este o suspendare de 3 meciuri plus o amendă de 30.000 de yuani. Din cauza gravității abaterii, se așteaptă ca sancțiunea suplimentară să fie o suspendare de 5 meciuri sau mai mult, cu o amendă care poate ajunge la 40.000-60.000 de yuani”, a anunţat presa chineză.
Alex Mitriță şi-a cerut scuze după gestul reprobabil
Alex Mitriţă şi-a prezentat scuze în mod public după gestul reprobabil. El a explicat că a avut un moment în care şi-a pierdut cumpătul, nemaiputându-se stăpâni.
“Vreau să îmi prezint sincer scuzele pentru comportamentul din meciul de noaptea trecută. Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și am eșuat în a mă controla. Regret cu sinceritate modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Vreau să îmi cer scuze fanilor care mereu ne-au încurajat.
Acesta nu este modul în care mă comport de obicei și încalcă spiritul sportiv pe care îl datorez coechipierilor mei și jocului. Îmi asum toată responsabilitatea și mereu voi respecta standardele profesionale și disciplina pe care o cere jocul de fotbal.
În timp ce acest incident este regretabil, voi considera că este o lecție pentru dezvoltarea personală. Am învățat din această greșeală. Mulțumesc pentru critici. Ne vedem pe teren”, a transmis Alex Mitriţă, pe reţelele sociale.
