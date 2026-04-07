Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!

Alex Mitriţă (31 de ani) ar putea fi suspendat cel puţin 3 etape şi amendat cu cel puţin 3.800 de euro după ce l-a tras de păr pe un adversar în meciul Zhejiang – Chongqing Tonglianglong 0-1, partidă din a patra etapă a campionatului Chinei.

Mitriţă a fost extrem de nervos la această partidă. Cazul lui Mitriţă va fi discutat la Comisia de Disciplină a Asociației Chineze de Fotbal miercuri, 8 aprilie.

“Conform articolului 53 din Codul Disciplinar al Asociației Chineze de Fotbal, acțiunile de tragere sau apucare a capului sau gâtului, indiferent dacă ele cauzează sau nu o vătămare, sunt definite în mod explicit drept conduită violentă gravă. Un astfel de comportament va fi supus unei sancțiuni de cel puțin 3 meciuri și unei amenzi de 30.000 de yuani.

Pedeapsa de bază pentru conduită violentă este o suspendare de 3 meciuri plus o amendă de 30.000 de yuani. Din cauza gravității abaterii, se așteaptă ca sancțiunea suplimentară să fie o suspendare de 5 meciuri sau mai mult, cu o amendă care poate ajunge la 40.000-60.000 de yuani”, a anunţat presa chineză.

Alex Mitriță şi-a cerut scuze după gestul reprobabil

Alex Mitriţă şi-a prezentat scuze în mod public după gestul reprobabil. El a explicat că a avut un moment în care şi-a pierdut cumpătul, nemaiputându-se stăpâni.