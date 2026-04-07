Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!

Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 aprilie 2026, 16:32

Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!

Alex Mitriță şi-a tras adversarul de păr / YouTube 偶然体育赛事Ouran Live

Alex Mitriţă (31 de ani) ar putea fi suspendat cel puţin 3 etape şi amendat cu cel puţin 3.800 de euro după ce l-a tras de păr pe un adversar în meciul Zhejiang – Chongqing Tonglianglong 0-1, partidă din a patra etapă a campionatului Chinei.

Mitriţă a fost extrem de nervos la această partidă. Cazul lui Mitriţă va fi discutat la Comisia de Disciplină a Asociației Chineze de Fotbal miercuri, 8 aprilie.

Alex Mitriţă ar putea primi cel puţin 3 etape de suspendare după gestul golănesc făcut în campionatul Chinei

“Conform articolului 53 din Codul Disciplinar al Asociației Chineze de Fotbal, acțiunile de tragere sau apucare a capului sau gâtului, indiferent dacă ele cauzează sau nu o vătămare, sunt definite în mod explicit drept conduită violentă gravă. Un astfel de comportament va fi supus unei sancțiuni de cel puțin 3 meciuri și unei amenzi de 30.000 de yuani.

Pedeapsa de bază pentru conduită violentă este o suspendare de 3 meciuri plus o amendă de 30.000 de yuani. Din cauza gravității abaterii, se așteaptă ca sancțiunea suplimentară să fie o suspendare de 5 meciuri sau mai mult, cu o amendă care poate ajunge la 40.000-60.000 de yuani”, a anunţat presa chineză.

Alex Mitriță şi-a cerut scuze după gestul reprobabil

Alex Mitriţă şi-a prezentat scuze în mod public după gestul reprobabil. El a explicat că a avut un moment în care şi-a pierdut cumpătul, nemaiputându-se stăpâni.

“Vreau să îmi prezint sincer scuzele pentru comportamentul din meciul de noaptea trecută. Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și am eșuat în a mă controla. Regret cu sinceritate modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Vreau să îmi cer scuze fanilor care mereu ne-au încurajat.

Acesta nu este modul în care mă comport de obicei și încalcă spiritul sportiv pe care îl datorez coechipierilor mei și jocului. Îmi asum toată responsabilitatea și mereu voi respecta standardele profesionale și disciplina pe care o cere jocul de fotbal.

În timp ce acest incident este regretabil, voi considera că este o lecție pentru dezvoltarea personală. Am învățat din această greșeală. Mulțumesc pentru critici. Ne vedem pe teren”, a transmis Alex Mitriţă, pe reţelele sociale.

Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajuteAnalist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
16:23

Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Decizia de ultimă oră luată după CT-ul la care a fost supus “Il Luce”
16:20

UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
16:16

Se preconizează record la Real Madrid – Bayern Munchen! Englezii au făcut anunțul înaintea meciului din Champions League
15:47

Un mare conducător din Giulești îl critică pe Dan Șucu: “Ai făcut totul corporatist, te-ai rupt de spiritul Rapidului”
15:17

„Doamne Ajută-l pe acest om mare” Internat în spital, Marcel Răducanu se roagă pentru Mircea Lucescu
15:14

Ce spune Cristiano Bergodi despre lupta la titlu: “Noi suntem acolo sus”
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 5 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționerMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit