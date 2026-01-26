Clubul din Ungaria a plătit 1,5 milioane de euro pe jucătorul format de un club din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Clubul din Ungaria a plătit 1,5 milioane de euro pe jucătorul format de un club din Liga 1

Clubul din Ungaria a plătit 1,5 milioane de euro pe jucătorul format de un club din Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 20:08

Marius Corbu / Ferencvaros

Ferencvaros a prezentat oficial luni un fotbalist român, pentru care a plătit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Este vorba despre Marius Corbu, jucătorul care a fost format de cei de la Csikszereda.

Acesta a înregistrat cifre bune în tricoul celor de la APOEL Nicosia, care nu a mai avut cum să îl păstreze. Mutarea este una impresionantă, în condițiile în care ciprioții îl luaseră gratis.

Marius Corbu, prezentat oficial la Ferencvaros

Marius Corbu și-a dat acceptul de a reveni în campionatul Ungariei, asta după ce Ferencvaros a oferit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro în schimbul său. Conducerea celor de la APOEL nu a stat pe gânduri și l-a cedat imediat.

Fotbalistul român a fost prezentat oficial luni, fiind la a doua expeiență în Ungaria, după ce a îmbrăcat timp de patru sezoane tricoul celor de la Akademia Pușkaș.

  • 54 de meciuri, 7 goluri și 7 assist-uri a reușit Marius Corbu la APOEL

