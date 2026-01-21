Coșmar pentru Marius Șumudică! Echipa sa, egalată în prelungiri într-un meci vital pentru supraviețuire - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 19:36

Coșmar pentru Marius Șumudică! Echipa sa, egalată în prelungiri într-un meci vital pentru supraviețuire

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Marius Șumudică trăiește intens lupta pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită, după un nou meci „încins” pe banca celor de la Al-Okhdood.

Echipa tehnicianului român a scos doar un punct pe teren propriu în disputa cu Al Riyadh, confruntare pe care gruparea gazdă a încheiat-o în inferioritate numerică.

Al-Okhdood – Al Riyadh 2-2

Marius Șumudică a bifat miercuri a doua victorie pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa pregătită de tehnicianul român a scos un punct pe teren propriu, în confruntarea cu Al Riyadh.

Toze a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 26, iar veștile proaste au continuat pentru Șumi imediat după pauză. Nguen a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 49 și a fost eliminat.

Cu toate că oaspeții au avut controlul posesiei în partea secundă, Al-Okhdood a dat lovitura și a restabilit egalitatea la primul șut pe spațiul porții, prin Saeed Al Rubaie (min. 62).

Mai mult decât atât, același Saeed Al Rubaie a dat lovitura în minutul 87 și formația românului părea să se îndrepte către o victorie. Din păcate pentru acesta, Haroun a egalat în minutul 90+5.

