Coșmar pentru Marius Șumudică! Echipa sa, egalată în prelungiri într-un meci vital pentru supraviețuire - Antena Sport

Marius Șumudică trăiește intens lupta pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită, după un nou meci „încins” pe banca celor de la Al-Okhdood.

Echipa tehnicianului român a scos doar un punct pe teren propriu în disputa cu Al Riyadh, confruntare pe care gruparea gazdă a încheiat-o în inferioritate numerică.

Al-Okhdood – Al Riyadh 2-2

Marius Șumudică a bifat miercuri a doua victorie pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa pregătită de tehnicianul român a scos un punct pe teren propriu, în confruntarea cu Al Riyadh.

Toze a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 26, iar veștile proaste au continuat pentru Șumi imediat după pauză. Nguen a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 49 și a fost eliminat.

Cu toate că oaspeții au avut controlul posesiei în partea secundă, Al-Okhdood a dat lovitura și a restabilit egalitatea la primul șut pe spațiul porții, prin Saeed Al Rubaie (min. 62).