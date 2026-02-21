Marius Șumudică nu și-a iertat jucătorii, după 2-4 cu Al Qadsiah: „Greșeli individuale” - Antena Sport

Al-Okhdood a ajuns vineri la opt partide consecutive fără victorie în prima ligă din Arabia Saudită. Gruparea antrenată de Marius Șumudică a suferit o înfrângere pe teren propriu cu Al Qadsiah și s-a îndepărtat iarăși de primul loc ce îi asigură supraviețuirea.
Tehnicianul român a găsit imediat problemele după evoluția modestă a echipei sale, dar a precizat și care a fost singurul lucru bun în urma acestei dispute.
Marius Șumudică are și motive de bucurie, după 2-4 cu Al Qadsiah
Marius Șumudică are parte de o misiune infernală în Arabia Saudită, acolo unde Al-Okhdood a ajuns la opt partide consecutive fără succes în actuala ediție de campionat.
Echipa pregătită de tehnicianul român a încasat patru goluri pe teren propriu, dar chiar și așa, acesta a găsit aspecte pozitive în jocul grupării pe care o pregătește.
„Astăzi am pierdut în fața unei echipe cu jucători puternici și ne-am îmbunătățit performanța față de meciurile anterioare, am marcat două goluri. Am ratat câteva ocazii de a egala și am primit goluri din cauza unor greșeli individuale”, a declarat Marius Șumudică.
- Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
- Coșmar pentru Marius Șumudică! Un nou eșec pentru român în Arabia Saudită
- Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia!
- Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina
- Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: “Asta arată meschinăria lui”