Marius Șumudică nu și-a iertat jucătorii, după 2-4 cu Al Qadsiah: „Greșeli individuale” - Antena Sport

Marius Șumudică nu și-a iertat jucătorii, după 2-4 cu Al Qadsiah: „Greșeli individuale”

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 8:10

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Instagram Al-Okhdood

Al-Okhdood a ajuns vineri la opt partide consecutive fără victorie în prima ligă din Arabia Saudită. Gruparea antrenată de Marius Șumudică a suferit o înfrângere pe teren propriu cu Al Qadsiah și s-a îndepărtat iarăși de primul loc ce îi asigură supraviețuirea.

Tehnicianul român a găsit imediat problemele după evoluția modestă a echipei sale, dar a precizat și care a fost singurul lucru bun în urma acestei dispute.

Marius Șumudică are și motive de bucurie, după 2-4 cu Al Qadsiah

Marius Șumudică are parte de o misiune infernală în Arabia Saudită, acolo unde Al-Okhdood a ajuns la opt partide consecutive fără succes în actuala ediție de campionat.

Echipa pregătită de tehnicianul român a încasat patru goluri pe teren propriu, dar chiar și așa, acesta a găsit aspecte pozitive în jocul grupării pe care o pregătește.

„Astăzi am pierdut în fața unei echipe cu jucători puternici și ne-am îmbunătățit performanța față de meciurile anterioare, am marcat două goluri. Am ratat câteva ocazii de a egala și am primit goluri din cauza unor greșeli individuale”, a declarat Marius Șumudică.

1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
