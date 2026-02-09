Cristiano Ronaldo revine! Superstarul și-a încheiat greva de la Al-Nassr. Primul meci în care va evolua - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo revine! Superstarul și-a încheiat greva de la Al-Nassr. Primul meci în care va evolua

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 18:13

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Cristiano Ronaldo se va întoarce pe terenul de fotbal, după ce în ultima perioadă nu a jucat pentru Al-Nassr în semn de protest la adresa Fondului Public de Investiții (PIF) din Arabia Saudită. Anunțul a fost făcut de jurnaliștii portughezi de la A Bola, care au dezvăluit și alt motiv al supărării care l-a marcat pe “CR7”, pe lângă ce era deja cunoscut.

Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere săptămâna trecută, atunci când Cristiano Ronaldo lua decizia să nu evolueze pentru Al-Nassr în semn de protest. Inițial, s-a spus că jucătorul de 41 de ani era nemulțumit pe modul în care PIF gestiona cele patru cluburi pe care le controla (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli și Al-Ittihad).

Concret, Ronaldo considera că echipa pentru care evoluează este dezavantajată de către fondul public, care ar favoriza alte cluburi în vederea realizării unor transferuri care să le ajute să se bată la titlu.

Ronaldo va reveni pe teren pentru Al-Nassr

Nu acesta era însă singurul motiv pentru care Ronaldo nu voia să joace pentru echipa din campionatul Arabiei Saudite. “CR7” era nemulțumit și pentru că PIF nu ar fi plătit salariile multor angajați din cadrul clubului, dar și altor colaboratori.

Astfel, politica fondului legată de transferuri, plus motivul menționat anterior au cauzat greva lui Ronaldo, care s-a încheiat. Potrivit jurnaliștilor de la abola.pt, PIF s-a ocupat de salariile restante și a mai luat o decizie importantă care au contribuit la revenirea cvintuplului câștigător al Balonului de Aur.

Joao Semedo, directorul general, alături de Simao Coutinho, directorul sportiv, și-au recuperat puterile care le-au fost “înghețate” la finalul anului trecut.

Deși Ronaldo a luat decizia să revină pe teren la Al-Nassr și să reia antrenamentele, el nu va evolua în următorul meci al echipei sale, cel din Liga Campionilor Asiei 2 cu Arkadag (Turkmenistan), care va fi LIVE EXCLUSIV pe AntenaPLAY. Întoarcerea sa pe gazon e programată pentru ziua de sâmbătă, când formația din Riad o înfruntă în campionat pe Al Fateh.

