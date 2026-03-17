Cristiano Ronaldo îl cere lângă el. Șeicii pregătesc un nou transfer uriaș, la dorința lui CR7

Influența lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr este una imensă. Chiar și la 41 de ani, Ronaldo se gândește și la viitorul sezon, și-l cere lângă el pe conaționalul său, Rafael Leao.

Leao trece prin momente dificile la AC Milan și a fost criticat după înfrângerea cu Lazio din weekend. Iar Gazzetta dello Sport scrie că Milan e dispusă să îl cedeze în vară.

Cristiano îl vrea lângă el

Spaniolii de la AS scriu că Leao este principala țintă pentru Al Nassr, iar Cristiano Ronaldo încearcă să-și convingă colegul de echipă de la națională să i se alăture în Arabia Saudită.

Deși are o clauză de reziliere de 170 de milioane de euro, situația lui Leao la Milan ar putea face ca mutarea să se facă pe o sumă mult mai mică, în jur de 80 de milioane.

Leao, conflict cu Allegri

Numărul 1 la AC Milan în ultimele sezoane, Leao s-a trezit în actuala stagiune că nu mai joacă pe postul său preferat de aripă stânga. Asta pentru că Allegri preferă să joace cu doi atacanți. În ultimele meciuri, aceștia au fost Leao și Pulisic.