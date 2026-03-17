Cristiano Ronaldo îl cere lângă el. Șeicii pregătesc un nou transfer uriaș, la dorința lui CR7

Influența lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr este una imensă. Chiar și la 41 de ani, Ronaldo se gândește și la viitorul sezon, și-l cere lângă el pe conaționalul său, Rafael Leao.
Leao trece prin momente dificile la AC Milan și a fost criticat după înfrângerea cu Lazio din weekend. Iar Gazzetta dello Sport scrie că Milan e dispusă să îl cedeze în vară.
Cristiano îl vrea lângă el
Spaniolii de la AS scriu că Leao este principala țintă pentru Al Nassr, iar Cristiano Ronaldo încearcă să-și convingă colegul de echipă de la națională să i se alăture în Arabia Saudită.
Deși are o clauză de reziliere de 170 de milioane de euro, situația lui Leao la Milan ar putea face ca mutarea să se facă pe o sumă mult mai mică, în jur de 80 de milioane.
Leao, conflict cu Allegri
Numărul 1 la AC Milan în ultimele sezoane, Leao s-a trezit în actuala stagiune că nu mai joacă pe postul său preferat de aripă stânga. Asta pentru că Allegri preferă să joace cu doi atacanți. În ultimele meciuri, aceștia au fost Leao și Pulisic.
Portughezul nu a marcat în ultimele două etape, iar la partida de pe Olimpico împotriva lui Lazio a avut o reacție nepotrivită în momentul schimbării. Fără șut la poarta lui Lazio, Leao a fost scos de pe teren de Allegri, însă a mers foarte lent către margine, extrem de nervos. A refuzat și tentativele lui Maignan de a-l calma și l-a evitat pe Allegri.
Milan i-a găsit înlocuitor
Gazzetta scrie că Milan este dispusă să renunțe la Leao, cel care a marcat 9 goluri în acest sezon. Puțin în condițiile în care este printre cel mai bine plătiți jucători din lot, cu salariu de 5,5 milioane de euro.
Milan are și o variantă pentru înlocuirea lui: Antonio Nusa de la Leipzig. Jucătorul norvegian are 3 goluri în 27 de partide pentru Leipzig în acest sezon, iar echipa se află pe locul 5 în campionat, în afara locurilor de UEFA Champions Leaguea. Ratarea calificării în competiție ar putea duce la o despărțire de Nusa pentru 35 de milioane de euro.
Rafael Leao are 80 de goluri în 284 de meciuri în tricoul lui AC Milan.
