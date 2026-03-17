Cristiano Ronaldo îl cere lângă el. Șeicii pregătesc un nou transfer uriaș, la dorința lui CR7

Sebastian Ujica Publicat: 17 martie 2026, 15:40

Comentarii
Cristiano-Ronaldo-Rafael-Leao

Influența lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr este una imensă. Chiar și la 41 de ani, Ronaldo se gândește și la viitorul sezon, și-l cere lângă el pe conaționalul său, Rafael Leao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leao trece prin momente dificile la AC Milan și a fost criticat după înfrângerea cu Lazio din weekend. Iar Gazzetta dello Sport scrie că Milan e dispusă să îl cedeze în vară.

Cristiano îl vrea lângă el

Spaniolii de la AS scriu că Leao este principala țintă pentru Al Nassr, iar Cristiano Ronaldo încearcă să-și convingă colegul de echipă de la națională să i se alăture în Arabia Saudită.

Deși are o clauză de reziliere de 170 de milioane de euro, situația lui Leao la Milan ar putea face ca mutarea să se facă pe o sumă mult mai mică, în jur de 80 de milioane.

Leao, conflict cu Allegri

Numărul 1 la AC Milan în ultimele sezoane, Leao s-a trezit în actuala stagiune că nu mai joacă pe postul său preferat de aripă stânga. Asta pentru că Allegri preferă să joace cu doi atacanți. În ultimele meciuri, aceștia au fost Leao și Pulisic.

Reclamă
Reclamă

Portughezul nu a marcat în ultimele două etape, iar la partida de pe Olimpico împotriva lui Lazio a avut o reacție nepotrivită în momentul schimbării. Fără șut la poarta lui Lazio, Leao a fost scos de pe teren de Allegri, însă a mers foarte lent către margine, extrem de nervos. A refuzat și tentativele lui Maignan de a-l calma și l-a evitat pe Allegri.

Milan i-a găsit înlocuitor

Gazzetta scrie că Milan este dispusă să renunțe la Leao, cel care a marcat 9 goluri în acest sezon. Puțin în condițiile în care este printre cel mai bine plătiți jucători din lot, cu salariu de 5,5 milioane de euro.

Milan are și o variantă pentru înlocuirea lui: Antonio Nusa de la Leipzig. Jucătorul norvegian are 3 goluri în 27 de partide pentru Leipzig în acest sezon, iar echipa se află pe locul 5 în campionat, în afara locurilor de UEFA Champions Leaguea. Ratarea calificării în competiție ar putea duce la o despărțire de Nusa pentru 35 de milioane de euro.

Cât costă "tinerețea fără bătrânețe": tot mai mulți români investesc în terapii moderneCât costă "tinerețea fără bătrânețe": tot mai mulți români investesc în terapii moderne
Reclamă

Rafael Leao are 80 de goluri în 284 de meciuri în tricoul lui AC Milan.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
Observator
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
Fanatik.ro
17:33

Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR
17:27

Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”
17:25

Christian Horner poate reveni în Formula 1. Proiectul Aston Martin, în pericol după doar 2 curse
17:12

Manchester City – Real Madrid (LIVE SCORE, 22:00). Retururi “de foc” în optimile Champions League. Programul serii
17:04

Edi Iordănescu a dat verdictul despre varianta Gică Hagi selecţioner al naţionalei României!
16:50

Anunț venit de nicăieri! Hansi Flick se va retrage din fotbal după ce pleacă de la Barcelona: “Ultimul job”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv 6 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2