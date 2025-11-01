Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 16:17

Cristiano Ronaldo Jr, la naționala Portugaliei / @TouchlineX

Aflat la prima convocare în tricoul selecționatei sub 16 ani a Portugaliei, Cristiano Ronaldo Jr a participat alături de națională într-un stagiu de pregătire din Turcia. În meciul de sâmbătă, acesta a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

El a fost cel care a deschis scorul în disputa contra Țării Galilor, fiind servit excelent de unul dintre coechipierii săi, după ce lusitanii au recuperat o minge în jumătatea adversă.

Cristiano Ronaldo Jr, gol pentru Portugalia U16

Cristiano Ronaldo Jr poartă pe umerii săi povara de a avea un tată legendar pe terenul de fotbal. Fiul portughezului care evoluează în prezent la Al-Nassr a punctat pentru selecționata sub 16 ani a Portugaliei.

S-a întâmplat sâmbătă, într-un meci contra Țării Galilor, într-un stagiu de pregătire din Turcia. După ce unul dintre colegii săi a recuperat o minge în jumătatea adversă, Cristiano s-a demarcat pe culoar, a primit mingea și l-a executat pe portar cu un șut la colțul scurt.

Cristiano Ronaldo Jr, dublă pentru Portugalia U15 în Croația

El debutase la selecționata Portugaliei în vara acestui an, când a fost chemat în premieră la naționala sub 15 ani. Acolo, acesta a participat la turneul ”Vlatko Markovic”, iar Portugalia a câștigat competiția, el punctând de două ori în finală.

