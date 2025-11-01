Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 - Antena Sport

Aflat la prima convocare în tricoul selecționatei sub 16 ani a Portugaliei, Cristiano Ronaldo Jr a participat alături de națională într-un stagiu de pregătire din Turcia. În meciul de sâmbătă, acesta a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.
El a fost cel care a deschis scorul în disputa contra Țării Galilor, fiind servit excelent de unul dintre coechipierii săi, după ce lusitanii au recuperat o minge în jumătatea adversă.
Cristiano Ronaldo Jr, gol pentru Portugalia U16
Cristiano Ronaldo Jr poartă pe umerii săi povara de a avea un tată legendar pe terenul de fotbal. Fiul portughezului care evoluează în prezent la Al-Nassr a punctat pentru selecționata sub 16 ani a Portugaliei.
S-a întâmplat sâmbătă, într-un meci contra Țării Galilor, într-un stagiu de pregătire din Turcia. După ce unul dintre colegii săi a recuperat o minge în jumătatea adversă, Cristiano s-a demarcat pe culoar, a primit mingea și l-a executat pe portar cu un șut la colțul scurt.
🇵🇹🚨 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐉𝐑 (𝟏𝟓) 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒 FOR PORTUGAL U16!!
pic.twitter.com/PmoNsOesDU
— Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 1, 2025
Cristiano Ronaldo Jr, dublă pentru Portugalia U15 în Croația
El debutase la selecționata Portugaliei în vara acestui an, când a fost chemat în premieră la naționala sub 15 ani. Acolo, acesta a participat la turneul ”Vlatko Markovic”, iar Portugalia a câștigat competiția, el punctând de două ori în finală.
