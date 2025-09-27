Cristiano Ronaldo l-a lăsat "mască" pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: "E o plăcere" - Antena Sport

Inigo Martinez a ajuns în această vară la Al-Nassr de la Barcelona, iar fundașul iberic a acordat recent un interviu în care a vorbit și despre cum a fost primit de Cristiano Ronaldo. Stoperul le-a povestit celor de la Marca ce relație are cu jucătorul portughez, în contextul în care cei doi provin din două “lumi” diferite, lusitanul fiind o legendă a Realuiui, iar spaniolul un fost fotbalist al Barcelonei.
Jucătorul de 34 de ani a dezvăluit că se bucură că are ocazia să îi fie coleg lusitanului, care a semnat aseară o nouă reușită în victoria contra lui Al-Ittihad. În plus, Martinez a mărturisit că a fost surprins de cât de călduroasă a fost primirea pe care i-a oferit-o lusitanul la noua sa echipă.
Inigo Martinez, surprins total de Cristiano Ronaldo
După opt meciuri oficiale jucate de Inigo Martinez în tricoul lui Al-Nassr, cotidianul Marca a decis să publice un interviu pe care l-a făcut alături de fundașul de 34 de ani, iar în conversația despre Ronaldo a spus următoarele:
“E un jucător competitiv cu înverșunare, tot ce are în minte este victoria. E foarte entuziasmant să am șansa să împart vestiarul (n.r. cu el). Când am primit această ofertă, ăsta a fost unul dintre lucrurile care m-a atras, posibilitatea de a juca alături de Cristiano.
Am fost surprins de la început de natura sa abordabilă, săritoare. Am jucat împotriva lui, dar nu am fost atât de apropiați, nu am avut conversații cu el. E o plăcere să joc alături de el“, a declarat fundașul iberic, potrivit marca.com.
Cotat la 5 milioane de euro pe transfermarkt, Martinez a plecat în vară în mod surprinzător de la Barcelona la Al-Nassr, în condițiile în care ibericul a fost un adevărat “stâlp” în defensiva lui Flick și părea că va avea locul de titular asigurat și pentru această stagiune.
