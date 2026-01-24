Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026 - Antena Sport

Chiar dacă Al-Nassr este la șapte puncte în spatele liderului Al-Hilal în Arabia Saudită, echipa lui Cristiano Ronaldo nu a trecut peste succesul lui Sadio Mane din finala Cupei Africii pe Națiuni.
Întreg lotul grupării saudite i-a pregătit o surpriză senegalezului, iar portughezul a fost maestru de ceremonii la ultimul antrenament al echipei sale.
Cristiano Ronaldo, moment viral cu Sadio Mane
Cristiano Ronaldo și colegii săi de la Al-Nassr l-au primit cum se cuvine înapoi la lot pe Sadio Mane, după ce fostul jucător de la Liverpool a reușit să își treacă în palmares Cupa Africii pe Națiuni, după o finală de infarct cu Maroc.
La ultimul antrenament al echipei saudite, lusitanul a fost cel care a tăiat tortul, iar momentul cu el și Mane a devenit viral pe rețelele sociale.19 goluri au marcat împreună în acest sezon cei doi.
Welcoming back our champion, Sadio Mané 🦁
The Nassr way 💛💛
pic.twitter.com/3tnvNPLEjK
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 23, 2026
Cristiano Ronaldo and Al Nassr welcoming back Sadio Mané after his AFCON victory. 🇸🇳❤️pic.twitter.com/jRFLnin0Si
— CentreGoals. (@centregoals) January 23, 2026
- Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova
- Imagini rare în Turcia! Meciul a fost anulat după ce zăpada era de 40 de centimetri pe gazon!
- Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL!
- Tragedie în fotbal! A murit la numai 27 de ani, după ce s-a prăbuşit pe teren
- Alexi Pitu schimbă echipa după aproape șase luni! Fotbalistul lansat de Gică Hagi poate ajunge în Spania