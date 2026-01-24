Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026

Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 9:07

Cristiano Ronaldo și Sadio Mane / Profimedia

Chiar dacă Al-Nassr este la șapte puncte în spatele liderului Al-Hilal în Arabia Saudită, echipa lui Cristiano Ronaldo nu a trecut peste succesul lui Sadio Mane din finala Cupei Africii pe Națiuni.

Întreg lotul grupării saudite i-a pregătit o surpriză senegalezului, iar portughezul a fost maestru de ceremonii la ultimul antrenament al echipei sale.

Cristiano Ronaldo, moment viral cu Sadio Mane

Cristiano Ronaldo și colegii săi de la Al-Nassr l-au primit cum se cuvine înapoi la lot pe Sadio Mane, după ce fostul jucător de la Liverpool a reușit să își treacă în palmares Cupa Africii pe Națiuni, după o finală de infarct cu Maroc.

La ultimul antrenament al echipei saudite, lusitanul a fost cel care a tăiat tortul, iar momentul cu el și Mane a devenit viral pe rețelele sociale.19 goluri au marcat împreună în acest sezon cei doi.

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 4 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 5 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român 6 Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
