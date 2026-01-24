Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026 - Antena Sport

Chiar dacă Al-Nassr este la șapte puncte în spatele liderului Al-Hilal în Arabia Saudită, echipa lui Cristiano Ronaldo nu a trecut peste succesul lui Sadio Mane din finala Cupei Africii pe Națiuni.

Întreg lotul grupării saudite i-a pregătit o surpriză senegalezului, iar portughezul a fost maestru de ceremonii la ultimul antrenament al echipei sale.

Cristiano Ronaldo, moment viral cu Sadio Mane

Cristiano Ronaldo și colegii săi de la Al-Nassr l-au primit cum se cuvine înapoi la lot pe Sadio Mane, după ce fostul jucător de la Liverpool a reușit să își treacă în palmares Cupa Africii pe Națiuni, după o finală de infarct cu Maroc.

La ultimul antrenament al echipei saudite, lusitanul a fost cel care a tăiat tortul, iar momentul cu el și Mane a devenit viral pe rețelele sociale.19 goluri au marcat împreună în acest sezon cei doi.

