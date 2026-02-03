Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr! Posibilele destinații ale lui "CR7". Anunțul făcut în Portugalia - Antena Sport

Cristiano Ronaldo poate pleca de la Al-Nassr în urma scandalului care s-a creat în jurul echipei starului portughez. Atacantul de 40 de ani e extrem de supărat pe modul în care Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF) gestionează cluburile pe care le conduce, motiv pentru care a boicotat ultimul meci disputat în campionat contra lui Al-Riyadh.

Ronaldo a fost protagonistul unui moment ieșit din comun Arabia Saudită, unde fotbalistul portughez evoluează din anul 2023. “CR7” a decis să boicoteze ultimul meci disputat de echipa sa, Al-Nassr, în semn de protest față de PIF, fondul care gestionează patru dintre cele mai mari cluburi din țară, și anume Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli și formația lusitanului.

Ronaldo poate ajunge în MLS sau Europa

Concret, Ronaldo consideră că echipa pentru care evoluează este dezavantajată de către fondul public, care ar favoriza alte cluburi în vederea realizării unor transferuri care să le ajute să se bată la titlu. Ultimul exemplu este mutarea lui Karim Benzema de la Al-Ittihad la Al-Nassr, transfer care pare să îi fi pus capac cvintuplului câștigător de Balon de Aur.

Astfel, Ronaldo ar putea să plece în această vară de la Al-Nassr, potrivit jurnaliștilor portughezi de la record.pt. Starul de 40 de ani are o clauză de 50 de milioane de euro, iar printre posibilele sale destinații se numără MLS, campionatul în care joacă rivalul Lionel Messi, dar și Europa, unde “fereastra” de mercato s-a închis în cele mai tari campionate.

Rămâne de văzut dacă PIF va lua noi măsuri după boicotul lui Ronaldo și dacă portughezul va primi întăririle pe care și le dorește, după ce Al-Nassr nu a ieșit în evidență în mercato-ul din această iarnă. În cazul în care nu se va întâmpla nimic, iar formația lusitanului nu va câștiga titlul, este o posibilitate reală ca plecarea legendarului jucător din Golf să se producă.