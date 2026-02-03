Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de "cetăţeni" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de “cetăţeni”

Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de “cetăţeni”

Alex Masgras Publicat: 3 februarie 2026, 9:53

Comentarii
Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de cetăţeni

Pep Guardiola / Profimedia

Pep Guardiola va împlini 10 ani pe banca lui Manchester City vara aceasta, dar viitorul antrenorului spaniol este în continuare sub semnul întrebării. Întrebat aproape săptămânal de o eventuală plecare de pe Etihad, spaniolul nu a vrut să alimenteze aceste speculaţii şi a dat de înţeles că îşi va duce contractul, valabil până în var anului 2027, la bun sfârşit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, englezii de la The Telegraph au scris despre faptul că cei 10 ani în care Guardiola a câştigat tot ce se putea câştiga şi care au fost extrem de intenşi şi-au lăsat amprenta asupra antrenorului spaniol. Tocmai din acest motiv, Manchester City încearcă să se pregătească pentru despărţirea de Pep Guardiola şi are o listă scurtă cu posibili înlocuitori ai spaniolului.

Cei trei antrenori care îl pot înlocui pe Pep Guardiola la Manchester City: Enzo Maresca, Xabi Alonso şi Cesc Fabregas

În capul listei se află Enzo Maresca, antrenorul demis de Chelsea la începutul acestui an. Italianul cunoaşte bine ce se petrece la Manchester City, în condiţiile în care a fost secundul lui Pep Guardiola pe Etihad în sezonul 2022/23, sezon în care “cetăţenii” au cucerit în premieră trofeul UEFA Champions League.

Un alt nume de care cei de la Manchester City sunt interesaţi este cel al lui Xabi Alonso. Antrenorul care tocmai s-a despărţit de Real Madrid, după doar jumătate de an, pare să nu aibă de suferit din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat pe Santiago Bernabeu, fiind în continuare atractiv pentru echipele din Premier League. Pentru “cetăţeni” ar fi însă o problemă, ţinând cont de trecutul lui Xabi Alonso la Liverpool şi situaţia în care se află Arne Slot în acest sezon. Cu toate acestea, cei de la City sunt de părere că pot avea o şansă, atâta timp cât Alonso nu este ofertat de echipa de pe Anfield, susţin cei de la The Telegraph, citaţi de marca.com.

Al treilea nume de pe listă este cel al lui Cesc Fabregas, antrenorul lui Como şi fostul jucător al lui Pep Guardiola la Barcelona. Fabregas a impresionat pe toată lumea cu munca realizată la formaţia din Serie A. El a fost şi pe lista lui Inter vara trecută, dar nerazzurrii au ales să meargă pe mâna lui Cristi Chivu.

Reclamă
Reclamă

Până când Pep Guardiola va lua o decizie în privinţa viitorului său, antrenorul spaniol se va concentra asupra returului din semifinalele Cupei Ligii Angliei, cu Newcastle. În prima manşă, City s-a impus cu 2-0. După acest meci, City va merge pe Anfield, pentru duelul cu Liverpool din Premier League, acolo unde se află pe locul 2, la 6 puncte în spatele liderului Arsenal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ilie Bolojan blochează puciul rivalilor din PNL. PSD pune condiţii ca să nu rupă guvernarea
Observator
Ilie Bolojan blochează puciul rivalilor din PNL. PSD pune condiţii ca să nu rupă guvernarea
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
11:53
Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge
11:49
EXCLUSIVRaluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor”
11:24
Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună”
10:52
Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin”
10:51
Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume”
10:07
Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 5 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”