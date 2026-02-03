Lista scurtă a lui Manchester City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola! Cei trei antrenori doriţi de "cetăţeni" - Antena Sport

Pep Guardiola va împlini 10 ani pe banca lui Manchester City vara aceasta, dar viitorul antrenorului spaniol este în continuare sub semnul întrebării. Întrebat aproape săptămânal de o eventuală plecare de pe Etihad, spaniolul nu a vrut să alimenteze aceste speculaţii şi a dat de înţeles că îşi va duce contractul, valabil până în var anului 2027, la bun sfârşit.

Cu toate acestea, englezii de la The Telegraph au scris despre faptul că cei 10 ani în care Guardiola a câştigat tot ce se putea câştiga şi care au fost extrem de intenşi şi-au lăsat amprenta asupra antrenorului spaniol. Tocmai din acest motiv, Manchester City încearcă să se pregătească pentru despărţirea de Pep Guardiola şi are o listă scurtă cu posibili înlocuitori ai spaniolului.

Cei trei antrenori care îl pot înlocui pe Pep Guardiola la Manchester City: Enzo Maresca, Xabi Alonso şi Cesc Fabregas

În capul listei se află Enzo Maresca, antrenorul demis de Chelsea la începutul acestui an. Italianul cunoaşte bine ce se petrece la Manchester City, în condiţiile în care a fost secundul lui Pep Guardiola pe Etihad în sezonul 2022/23, sezon în care “cetăţenii” au cucerit în premieră trofeul UEFA Champions League.

Un alt nume de care cei de la Manchester City sunt interesaţi este cel al lui Xabi Alonso. Antrenorul care tocmai s-a despărţit de Real Madrid, după doar jumătate de an, pare să nu aibă de suferit din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat pe Santiago Bernabeu, fiind în continuare atractiv pentru echipele din Premier League. Pentru “cetăţeni” ar fi însă o problemă, ţinând cont de trecutul lui Xabi Alonso la Liverpool şi situaţia în care se află Arne Slot în acest sezon. Cu toate acestea, cei de la City sunt de părere că pot avea o şansă, atâta timp cât Alonso nu este ofertat de echipa de pe Anfield, susţin cei de la The Telegraph, citaţi de marca.com.

Al treilea nume de pe listă este cel al lui Cesc Fabregas, antrenorul lui Como şi fostul jucător al lui Pep Guardiola la Barcelona. Fabregas a impresionat pe toată lumea cu munca realizată la formaţia din Serie A. El a fost şi pe lista lui Inter vara trecută, dar nerazzurrii au ales să meargă pe mâna lui Cristi Chivu.