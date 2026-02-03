Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: "Dinamo încă te strigă" - Antena Sport

Florentin Petre, antrenorul secund al celor de la Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, în ziua în care Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan“ – ar fi împlinit 50 de ani.

Cătălin Hîldan s-a născut la 3 februarie 1976 şi a murit la 5 octombrie 2000. Fostul jucător al “câinilor” a încetat din viaţă în timpul unui meci amical disputat la Olteniţa.

Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre

“Căpitane,

Astăzi ai fi împlinit 50 de ani. Pentru mine şi pentru toţi cei care au intrat cu tine pe teren, ziua asta nu trece niciodată normal. Ne întoarcem mereu acolo, la momentul în care fotbalul s-a oprit şi nimic nu a mai fost la fel.

Au trecut generaţii întregi care au schimbat vestiarul. Dar tu ai rămas. Tricoul tău nu a mai fost atins. Numărul tău a rămas al tău. Peluza îţi poartă numele. Nu din nostalgie, ci din respect.