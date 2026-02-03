Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: "Dinamo încă te strigă" - Antena Sport

Florentin Petre, antrenorul secund al celor de la Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, în ziua în care Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan“ – ar fi împlinit 50 de ani.
Cătălin Hîldan s-a născut la 3 februarie 1976 şi a murit la 5 octombrie 2000. Fostul jucător al “câinilor” a încetat din viaţă în timpul unui meci amical disputat la Olteniţa.
Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre
“Căpitane,
Astăzi ai fi împlinit 50 de ani. Pentru mine şi pentru toţi cei care au intrat cu tine pe teren, ziua asta nu trece niciodată normal. Ne întoarcem mereu acolo, la momentul în care fotbalul s-a oprit şi nimic nu a mai fost la fel.
Au trecut generaţii întregi care au schimbat vestiarul. Dar tu ai rămas. Tricoul tău nu a mai fost atins. Numărul tău a rămas al tău. Peluza îţi poartă numele. Nu din nostalgie, ci din respect.
Ce mă emoţionează cel mai tare este altceva. Copiii care vin azi pe stadion nu te-au văzut jucând. Nu ştiu cum intrai la minge. Nu ştiu cum strigai în teren. Şi totuşi îţi ştiu numele. Îl scandează. Îl simt. Pentru că Dinamo a avut grijă să nu te lase să dispari.
Eşti încă prezent la fiecare meci important. Eşti în fiecare scandare care începe din peluză. Eşti în fiecare moment în care Dinamo luptă până la capăt. Asta înseamnă că n-ai plecat cu adevărat.
Astăzi nu te plângem. Astăzi te salutăm. Pentru ce ai fost. Pentru ce ai lăsat. Pentru faptul că, după atâţia ani, încă reuşeşti să ţii un stadion unit.
Dinamo încă te aşteaptă! Dinamo încă te strigă!“, este mesajul transmis de Florentin Petre.
Fostul căpitan al echipei Dinamo, Cătălin Hîldan, a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa. El este omagiat în fiecare an de galeria dinamovistă. În tricoul alb-roşu, Cătălin Hîldan a cucerit un titlu şi o Cupă a României.
