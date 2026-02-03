FCSB s-a decis în privința lui Kevin Ciubotaru. Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu posibilul transfer - Antena Sport

FCSB a ales să nu îl transfere pe Kevin Ciubotaru în această perioadă de mercato, după ce fundașul lui Hermannstadt a refuzat inițial să vină la roș-albaștri. După ce a observat că nu a putut prinde un transfer în străinătate, jucătorul sibienilor s-a reprofilat și a luat în calcul mutarea la echipa campioană, însă Mihai Stoica a anunțat că nu mai există niciun interes în acest moment pentru jucătorul de 22 de ani.

Kevin Ciubotaru a fost subiectul unei “telenovele” în ultima perioadă, fundașul stânga de la Hermannstadt fiind remarcat de Gigi Becali încă din primele etape ale campionatului. FCSB a încercat să îl aducă pe jucătorul născut la Roma în iarnă, iar lucrurile păreau că se îndreaptă către o direcție bună, însă negocierile s-au împotmolit.

FCSB nu îl mai vrea pe Ciubotaru

Ciubotaru a preferat să o pună pe “hold” pe FCSB și să vadă dacă poate ajunge în străinătate, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar în urmă cu câteva zile a decis că vrea să ajungă la roș-albaștri. După ce conducerea sibienilor a confirmat zvonurile, Gigi Becali a comentat asupra acestei vești și anunța că trebuie să se consulte cu staff-ul și cu restul celor din conducere pentru a lua o decizie.

Luni seara, Mihai Stoica a fost invitat în cadrul unei emisiuni și a dezvăluit că Ciubotaru nu mai este o “țintă” pentru FCSB în momentul de față, eliminând astfel orice urmă de îndoială care mai plutea privind o posibilă mutare:

“Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate. Nu există nicio urmă de interes“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro. Astfel, Ciubotaru va rămâne cel mai probabil cel puțin până în vară la Hermannstadt, echipă la care a ajuns în 2023 după ce a venit de la echipa a doua a celor de la Rangers.