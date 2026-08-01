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Darius Olaru a dezamăgit la debutul pentru Royale Union SG! Verdictul dur al presei din Belgia: „Invizibil”

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 10:18

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Darius Olaru a dezamăgit la debutul pentru Royale Union SG! Verdictul dur al presei din Belgia: „Invizibil

Darius Olaru, în Supercupa Belgiei / Profimedia

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Darius Olaru a obţinut primul trofeu la Royal Union SG, după ce noua sa echipă s-a impus în Supercupa Belgiei la loviturile de departajare în faţa lui FC Bruges. Timp de 90 de minute, scorul a fost 1-1, după care echipa internaţionalului român cu 5-4.

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Darius Olaru a jucat 71 de minute pentru Union SG, în primul meci oficial din acest sezon, însă nu a impresionat.

Darius Olaru a dezamăgit la debutul pentru Royale Union SG

Presa din Belgia a analizat prestaţia fostului jucător de la FCSB, care nu a profitat de minutele primite:

„A avut oportunitatea de a străluci, din moment ce Biondic a fost lăsat pe bancă. Dar nu a profitat. A fost cam discret și deloc amenințător. O șansă bună ratată după doar cinci miunte nu l-a putut ajuta să intre în joc”, potrivit walfoot.be, care i-a dat nota 5 lui Olaru.

O altă publicaţie din Belgia a avut o analiză mult mai dură a jocului prestat de Darius Olaru la această partidă, consdierând că fostul fotbalist de la FCSB nu a ieşit cu nimic în evidenţă în Supercupa Belgiei:

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„Foarte tăcut cu Lille săptămâna trecută, Olaru a fost invizibil în spatele celor doi atacanți”, au scris şi cei de la 7sur7.be.

Union a câştigat trofeul pentru a doua oară în trei confruntări consecutive cu FC Bruges în Supercupa Belgiei. FC Bruges deţine recordul de trofee în competiţie (18).

Darius Olaru a ajuns la formaţia din Belgia vara aceasta, pentru suma de 3 milioane de euro. Este doar al treilea club din cariera mijlocaşului. Pe lângă FCSB, el a mai evoluat la Gaz Metan, echipă de la care a plecat în 2020 pentru a se alătura roş-albaştrilor.

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