"E indispensabil" Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă - Antena Sport

Daniele De Rossi (42 de ani) a numit jucătorul “indispensabil” pentru Genoa după egalul de acasă al echipei sale cu Pisa. Genoa a deschis scorul în minutul 15, prin Colombo, dar oaspeţii au egalat în minutul 38, prin Mehdi Leris. Acesta avea să fie scorul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, De Rossi l-a lăudat pe Vitinha, atacant care are 17 apariţii în 18 meciuri pentru Genoa în acest sezon de Serie A. El a înscris 2 goluri şi a dat un assist în campionat.

De Rossi l-a lăudat pe Vitinha: “E indispensabil pentru noi”

De Rossi i-a transmis indirect lui Şucu faptul că Genoa nu poate renunţa în acest mercato la Vitinha, indiferent de ofertele pe care portughezul le va avea. Acesta are contract până în vara lui 2028 cu clubul patronat de Dan Şucu (62 de ani).

“Vitinha este cineva care nu se dă niciodată înapoi, este indispensabil pentru noi. Începând de mâine (n.r.: duminică), vom fi pregătiți să analizăm meciul și să ne dăm seama cum putem pune cel mai bine atacanții în cele mai bune condiții posibile”, a declarat, după meci, Daniele De Rossi pentru Sky Sport.

Vitinha e cotat la 8 milioane de euro. Genoa îi plătea în 2024 8.3 milioane de euro lui Marseille pentru a-l transfera. În acel moment atacantul portughez era cotat la 14 milioane de euro. Cea mai ridicată cotă a acestuia a fost de 22 de milioane de euro.