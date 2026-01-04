"E indispensabil" Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă - Antena Sport

Închide meniul
"E indispensabil" Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă

Serie A

“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă

Bogdan Stănescu Publicat: 4 ianuarie 2026, 10:30

E indispensabil Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă

Daniele De Rossi, la meciul cu Pisa - Profimedia Images

Daniele De Rossi (42 de ani) a numit jucătorul “indispensabil” pentru Genoa după egalul de acasă al echipei sale cu Pisa. Genoa a deschis scorul în minutul 15, prin Colombo, dar oaspeţii au egalat în minutul 38, prin Mehdi Leris. Acesta avea să fie scorul final.

După meci, De Rossi l-a lăudat pe Vitinha, atacant care are 17 apariţii în 18 meciuri pentru Genoa în acest sezon de Serie A. El a înscris 2 goluri şi a dat un assist în campionat.

De Rossi l-a lăudat pe Vitinha: “E indispensabil pentru noi”

De Rossi i-a transmis indirect lui Şucu faptul că Genoa nu poate renunţa în acest mercato la Vitinha, indiferent de ofertele pe care portughezul le va avea. Acesta are contract până în vara lui 2028 cu clubul patronat de Dan Şucu (62 de ani).

“Vitinha este cineva care nu se dă niciodată înapoi, este indispensabil pentru noi. Începând de mâine (n.r.: duminică), vom fi pregătiți să analizăm meciul și să ne dăm seama cum putem pune cel mai bine atacanții în cele mai bune condiții posibile”, a declarat, după meci, Daniele De Rossi pentru Sky Sport.

Vitinha e cotat la 8 milioane de euro. Genoa îi plătea în 2024 8.3 milioane de euro lui Marseille pentru a-l transfera. În acel moment atacantul portughez era cotat la 14 milioane de euro. Cea mai ridicată cotă a acestuia a fost de 22 de milioane de euro.

De Rossi, semnal de alarmă pentru jucătorii săi: “După golul lor, am încetat să mai jucăm”

Genoa a pierdut două puncte mari, într-un meci foarte important, cu o contracandidată la evitarea retrogradării. În urma acestui meci Genoa e prima deasupra liniei roşii, pe locul 17, cu 15 puncte. Pisa e penultima în Serie A, cu 12 puncte.

De Rossi s-a arătat dezamăgit de prestaţia jucătorilor săi după primirea golului.

După golul lor, am încetat să mai jucăm. Dacă te angajezi într-un duel fizic, Pisa este favorită. Situația poate fi îmbunătățită, vă invit să urmăriți meciurile lui Pisa împotriva lui Juventus, de exemplu. Știam că trebuie să fim mai dominanți în ambele zone. Din păcate, am terminat la egalitate, un rezultat corect”, a declarat De Rossi.

Etapa următoare Genoa o va întâlni, în deplasare, pe AC Milan, liderul provizoriu din Serie A. Echipa lui Chivu, Inter, poate reveni pe primul loc dacă o va învinge în această seară, într-un meci de la 21:45, pe Bologna.

Genoa a decis să renunţe în acest mercato la Valentin Carboni (20 de ani), jucător pe care îl împrumutase chiar de la Inter. Argentinianul putea rămâne până în vară la echipa lui De Rossi, dar formaţia patronată de Dan Şucu a decis să îl cedeze de acum. Carboni va juca până în vară la Racing Club, după care se va întoarce la Interul lui Cristi Chivu.

