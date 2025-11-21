Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică

Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 19:06

Comentarii
Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică

Laurenţiu Reghecampf / Sport Pictures

Laurențiu Reghecampf a avut parte de un debut perfect alături de Al-Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii. Formația pregătită de tehnicianul român a înfruntat pe teren propriu MC Alger și s-a impus cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate astea deși Al-Hilal a jucat din minutul 87 în inferioritate numerică. Finalul de meci a fost unul dificil pentru gruparea pregătită de antrenorul român.

Al-Hilal Omdurman, victorie în inferioritate numerică

Al-Hilal Omdurman a început cu dreptul în Liga Campionilor Africii. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf s-a impus cu scorul de 2-1 în disputa cu MC Alger.

Abdelrazig Omer (min. 45+2) a deschis scorul în prelungirile primei reprize pentru formația gazdă, însă oaspeții au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Mustafa Karshom (min. 53).

Mohamed Abderrahman a dus scorul la 2-1 în minutul 75, iar finalul de meci a fost unul greu pentru gruparea condusă de român. Salaheldin Alhassan a văzut cartonașul roșu, dar totuși Al-Hilal Omdurman a rezistat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
Fanatik.ro
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
18:34
Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic: „Legături puternice”
18:25
CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului
18:08
Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal
17:47
„Trebuie să facem un meci perfect”. Costel Gâlcă, reacție categorică înainte de CFR Cluj – Rapid
17:46
Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului
17:37
Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!