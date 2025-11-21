Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a avut parte de un debut perfect alături de Al-Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii. Formația pregătită de tehnicianul român a înfruntat pe teren propriu MC Alger și s-a impus cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate astea deși Al-Hilal a jucat din minutul 87 în inferioritate numerică. Finalul de meci a fost unul dificil pentru gruparea pregătită de antrenorul român.

Al-Hilal Omdurman, victorie în inferioritate numerică

Al-Hilal Omdurman a început cu dreptul în Liga Campionilor Africii. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf s-a impus cu scorul de 2-1 în disputa cu MC Alger.

Abdelrazig Omer (min. 45+2) a deschis scorul în prelungirile primei reprize pentru formația gazdă, însă oaspeții au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Mustafa Karshom (min. 53).

Mohamed Abderrahman a dus scorul la 2-1 în minutul 75, iar finalul de meci a fost unul greu pentru gruparea condusă de român. Salaheldin Alhassan a văzut cartonașul roșu, dar totuși Al-Hilal Omdurman a rezistat.