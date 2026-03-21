Decizia luată de Raphinha cu privire la viitorul său la Barca. Mai are contract până în 2028

Lider în La Liga și în sferturile UEFA Champions League, Barcelona pare în cel mai bun moment al său din acest sezon. Un motiv: revenirea lui Raphinha, după o perioadă în care a fost accidentat.

„Fără el, Barca a suferit la nivel de joc și de pressing, iar el și-a recăpătat acum complet instinctul de marcator” scrie Sport de Catalunya, care dezvăluie și decizia luată de Raphinha cu privire la viitorul său.

Raphinha vrea să rămână încă un an

Raphinha și-a prelungit contractul cu Barcelona în 2025, asta după ce cluburile din Arabia Saudită i-au dat târcoale încontinuu. Cum în această vară are loc Campionatul Mondial și o evoluție bună ar pune Barcelona într-o situație inedită.

Cu doi ani de contract rămași, această vară reprezintă cel mai bun moment pentru a-l ceda din punct de vedere a sumei pe care ar putea să o primească Barcelona. Însă ar însemna să piardă unul dintre cei mai valoroși jucători din lot și unul dintre cei mai implicați oameni din vestiar.

Dorința lui Raphinha? Să rămână măcar încă un an. Brazilianul nu are de gând să dea curs vreunei oferte și a avut și discuții cu conducerea clubului cu privire la anumite aspecte interne care trebuie îmbunătățite.