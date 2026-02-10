Închide meniul
Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare

Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 9:51

Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare

Denis Drăguş, în timpul unui meci / Profimedia

Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Finalul partidei a fost extrem de tensionat, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze după fluierul final, atunci când jucătorii celor două echipe s-au îndreptat către vestiare.

Denis Drăguş, situaţie incredibilă în Turcia! A fost salvat de poliţie, după ce adversarii au vrut să îl bată

Potrivit turcilor de la 61saat.com, Denis Drăguş a fost provocat în mai multe rânduri de Becao, fotbalistul celor de la Kasimpasa. Mai mult, brazilianul l-a aşteptat pe Denis Drăguş pe tunel, iar ceilalţi jucători ai oaspeţilor i-ar fi atacat pe jucătorii lui Gaziantep. Sursa menţionată mai sus susţine că a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru ca lucrurile să nu scape de sub control.

“Tensiunea a crescut după fluierul final. În momentul în care părăseau terenul, Becao, jucătorul lui Kasimpasa l-a agresat verbal pe Denis Drăguş, care este împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep şi a continuat provocările pe tunel. Becao l-a aşteptat la vestiare pe Drăguş. Poliţia a intervenit pentru ca lucrurile să nu degenereze”, au scris cei de la 61saat.com.

Gaziantep a obţinut cele trei puncte după ce a reuşit să întoarcă rezultatul înainte de pauză. Adrian Benedyczak, fostul jucător de la Parma, a deschis scorul în minutul 16. Gaziantep a întors rezultatul cu două goluri marcate de Kozlowski şi Bayo în minutele 24 şi 36. În minutul 42, Gaziantep a rămas în 10 oameni, după ce Camara a fost eliminat direct, după o intrare cu talpa la mijlocul terenului.

La Gaziantep, Alex Maxim a fost titular şi a jucat 84 de minute, în timp ce Denis Drăguş a fost introdus în minutul 59 al meciului. Deian Sorescu, al treilea român de la Gaziantep, a rămas pe banca de rezerve.

În urma acestui succes, Gaziantep a ajuns pe locul 8 în Turcia, cu 28 de puncte. Pentru echipa românilor urmează duelul cu Kocaelispor, de pe 15 februarie.

Denis Drăguş a revenit la Gaziantep în această iarnă, el evoluând sub formă de împrumut de la Trabzonspor. Internaţionalul român a jucat în prima parte a sezonului la Eyupspor, tot sub formă de împrumut.

