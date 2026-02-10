Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare - Antena Sport

Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul partidei a fost extrem de tensionat, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze după fluierul final, atunci când jucătorii celor două echipe s-au îndreptat către vestiare.

Denis Drăguş, situaţie incredibilă în Turcia! A fost salvat de poliţie, după ce adversarii au vrut să îl bată

Potrivit turcilor de la 61saat.com, Denis Drăguş a fost provocat în mai multe rânduri de Becao, fotbalistul celor de la Kasimpasa. Mai mult, brazilianul l-a aşteptat pe Denis Drăguş pe tunel, iar ceilalţi jucători ai oaspeţilor i-ar fi atacat pe jucătorii lui Gaziantep. Sursa menţionată mai sus susţine că a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru ca lucrurile să nu scape de sub control.

“Tensiunea a crescut după fluierul final. În momentul în care părăseau terenul, Becao, jucătorul lui Kasimpasa l-a agresat verbal pe Denis Drăguş, care este împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep şi a continuat provocările pe tunel. Becao l-a aşteptat la vestiare pe Drăguş. Poliţia a intervenit pentru ca lucrurile să nu degenereze”, au scris cei de la 61saat.com.

Gaziantep a obţinut cele trei puncte după ce a reuşit să întoarcă rezultatul înainte de pauză. Adrian Benedyczak, fostul jucător de la Parma, a deschis scorul în minutul 16. Gaziantep a întors rezultatul cu două goluri marcate de Kozlowski şi Bayo în minutele 24 şi 36. În minutul 42, Gaziantep a rămas în 10 oameni, după ce Camara a fost eliminat direct, după o intrare cu talpa la mijlocul terenului.