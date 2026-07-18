Dennis Man, gol de efect în amicalul cu Darius Olaru! Meci cu șase goluri între echipele românilor

Dennis Man a reușit să marcheze primul său gol în meciurile de pregătire ale celor de la PSV Eindhoven. Extrema română a reușit acest lucru chiar împotriva unei echipe la care evoluează un coleg de la națională, respectiv Royale Union Saint-Gilloise, clubul care l-a cumpărat recent pe Darius Olaru de la FCSB în schimbul sumei de 3 milioane de euro.
PSV Eindhoven, campioana Olandei, a dat piept cu Royale Union Saint-Gilloise în cursul zilei de sâmbătă într-un duel care a fost extrem de spectaculos, scorul final fiind 3-3. Cei doi români din lotul ambelor formații, Dennis Man și Darius Olaru, au fost titulari, dintre ei ieșind în evidență fotbalistul batavailor, care a reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj.
VIDEO | Gol reușit de Dennis Man în PSV – Royale Union SG
În minutul 33, extrema de 27 de ani și-a început acțiunea din flancul drept, a combinat scurt cu Sven Mijnans, care i-a pasat înapoi la marginea careului, iar Man l-a executat pe portarul belgienilor cu un șut la colțul scurt. A fost golul de 2-0 marcat de PSV în confruntarea cu Royale Union SG.
BAM‼️2-0 Dennis#PSVUSG #PSVRUSG @PSV pic.twitter.com/aCW6Th7rrL
— Riaaz (@Riaaz_1) July 18, 2026
Echipa lui Darius Olaru a reușit totuși să revină în joc și i-a opus rezistență lui PSV, iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-3.
Pentru campioana Olandei mai urmează două partide amicale, cu Villarreal și FC Eindhoven, după care își va începe sezonul cu Supercupa Olandei, unde o întâlnește pe AZ Alkmaar pe 2 august. De cealaltă parte, Royale Union SG, echipa lui Olaru, mai are un duel de pregătire de jucat contra lui Patro Eisden, iar pe 31 iulie va juca și ea Supercupa contra celor de la Club Brugge.
- Mohamed Salah poate da lovitura după Campionatul Mondial: salariu de 12.000.000 de euro pe an
- 8 minute: atât a durat debutul lui Lisav Eissat la Bristol City! Ce s-a întâmplat cu stoperul român
- Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut
- Concurență pentru Radu Drăgușin! Fundașul transferat de Fiorentina
- Cu ce echipă a plecat Florinel Coman în cantonament. E oficial