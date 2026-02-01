Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV - Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 18:12

Dennis Man / Profimedia

PSV Eindhoven a primit duminică vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, în Eredivisie, iar Dennis Man nu a fost inclus în lot pentru partida din etapa cu numărul 21.

Deși era anunțat titular pentru disputa de pe ”Philips Stadium”, internaționalul român nu a prins nici măcar banca de rezerve. A avut însă un motiv întemeiat pentru care a lipsit de pe foaia de joc.

Dennis Man, probleme medicale. Românul a ratat PSV – Feyenoord

Dennis Man a fost pe teren la mijlocul săptămânii pentru PSV, la meciul cu Bayern Munchen, din ultima etapă a grupei principale de UEFA Champions League.

Românul era anunțat titular și pentru disputa cu Feyenoord Rotterdam din campionat, dar acesta nu a prins nici măcar lotul. Potrivit presei olandeze, acesta a acuzat probleme fizice, motiv pentru care a fost odihnit.

PSV nu a avut probleme în partida de pe teren propriu și s-a impus cu scorul de 3-0. Deși mai sunt 13 etape până la finalul campionatului, gruparea antrenată de Peter Bosz are deja un avans de 17 puncte.

