Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim - Antena Sport

Manchester United a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Fulham, în etapa a 24-a din Premier League. Gazdele au condus cu 2-0, fiind egalate pe final.
Elevii lui Michael Carrick au primit un penalty în minutul 18, dar VAR-ul a anulat decizia arbitrului. Însă un minut mai târziu, Casemiro a înscris, din assistul lui Bruno Fernandes, iar în repriza secundă Matheus Cunha a majorat avantajul gazdelor, în minutul 56.
Manchester United, victorie dramatică cu Fulham
Fulham a avut însă câteva minute de foc, în care au reuşit să egaleze. Raul Jimenez a redus din diferenţă, dintr-un penalty, în minutul 85, iar Kevin a adus egalarea, în primul minut al prelungirilor. Bruno Fernandes a fost însă, din nou, servant, în minutul 90+4, şi Benjamin Sesko a închis tabela la 3-2.
Echipa lui Carrick a ajuns la 41 de puncte şi este pe locul al patrulea în clasament. Fulham e pe locul 8, cu 34 de puncte.
Michael Carrick a obținut a treia victorie la rând pe banca lui Manchester United, după cele obținute în precedentele runde, cu Arsenal și Manchester United. După ce i-a luat locul lui Ruben Amorim, Carrick a înregistrat rezultate excelente alături de „diavoli”.
Într-un alt meci disputat azi în Premier League, Aston Villa, echipa de pe locul 3, a pierdut, acasă, cu Brentford, 0-1, oaspeții fiind în inferioritate numerică încă din prima repriză.
