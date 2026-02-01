Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim

Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face „minuni”, după plecarea lui Amorim

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 18:38

Comentarii
Manchester United, victorie dramatică cu Fulham. Michael Carrick face minuni”, după plecarea lui Amorim

Jucătorii lui Manchester United, bucurie după marcarea unui gol/ Profimedia

Manchester United a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Fulham, în etapa a 24-a din Premier League. Gazdele au condus cu 2-0, fiind egalate pe final. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elevii lui Michael Carrick au primit un penalty în minutul 18, dar VAR-ul a anulat decizia arbitrului. Însă un minut mai târziu, Casemiro a înscris, din assistul lui Bruno Fernandes, iar în repriza secundă Matheus Cunha a majorat avantajul gazdelor, în minutul 56.  

Manchester United, victorie dramatică cu Fulham 

Fulham a avut însă câteva minute de foc, în care au reuşit să egaleze. Raul Jimenez a redus din diferenţă, dintr-un penalty, în minutul 85, iar Kevin a adus egalarea, în primul minut al prelungirilor. Bruno Fernandes a fost însă, din nou, servant, în minutul 90+4, şi Benjamin Sesko a închis tabela la 3-2. 

Echipa lui Carrick a ajuns la 41 de puncte şi este pe locul al patrulea în clasament. Fulham e pe locul 8, cu 34 de puncte. 

Michael Carrick a obținut a treia victorie la rând pe banca lui Manchester United, după cele obținute în precedentele runde, cu Arsenal și Manchester United. După ce i-a luat locul lui Ruben Amorim, Carrick a înregistrat rezultate excelente alături de „diavoli”. 

Reclamă
Reclamă

Într-un alt meci disputat azi în Premier League, Aston Villa, echipa de pe locul 3, a pierdut, acasă, cu Brentford, 0-1, oaspeții fiind în inferioritate numerică încă din prima repriză. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
Fanatik.ro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
22:48
Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?”
22:48
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi
22:30
LIVE VIDEOTondela – Benfica 0-0, în Liga Portugal. Jose Mourinho caută un nou succes în campionat
22:22
Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
22:09
VideoLuis Suarez, reușită de senzație în prelungiri pentru Sporting Lisabona! Execuție fantastică pe final de meci
22:05
Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…”
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 4 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate