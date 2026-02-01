„Nu sunt Gandalf”. Alvaro Arbeloa, savuros după ce Real Madrid a învins-o cu emoții pe Rayo Vallecano - Antena Sport

Alvaro Arbeloa a oferit prima reacție, după ce Real Madrid a învins-o cu mari emoții pe Rayo Vallecano, scor 2-1. În prelungiri, Kylian Mbappe a marcat din penalty golul victoriei împotriva echipei lui Andrei Rațiu.
Alvaro Arbeloa a fost întrebat despre huiduielile fanilor de pe Bernabeu, oferind un răspuns ferm. Antrenorul lui Real Madrid a transmis că-i respectă pe suporteri și le va cere mereu sprijinul, indiferent de reacțiile lor.
Alvaro Arbeloa, prima reacție după ce Real Madrid a învins-o cu emoții pe Rayo Vallecano
De asemenea, Alvaro Arbeloa a fost întrebat și despre cele șase meciuri bifate deja pe banca lui Real Madrid, timp în care a înregistrat patru victorii și două înfrângeri. Antrenorul a transmis un mesaj savuros și a spus că nu este Gandalf, vrăjitorul din seria „Lord of the Rings”
„A fost o victorie obținută cu mult suflet. Am fost împinși de la spate de către fanii de pe Bernabeu, care ne-au ajutat în momentele dificile. De fiecare dată când Rayo ne vizitează, e dificil. Acum trebuie să muncim pornind de la încrederea oferită de victorii. Avem două săptămâni de muncă, ceva ce nu am avut în ultimii 15 sau 20 de ani.
(N.r. Despre fluierături) Respect mult fanii de pe Bernabeu și mereu le voi cere suportul. Am pierdut la Lisabona, dar am venit după trei meciuri bune
(N.r. Cum evaluați aceste șase meciuri?) Nu sunt Gandalf cel Alb. Ceea ce mi-am dorit de la jucătorii mei este ceea ce văd: angajament, atitudine. Dar trebuie să știm că aici nu e vorba doar de calitate, perseverența e esențială. Și vom munci pentru a o obține. Pentru că acesta este Real Madrid și pentru a învinge Rayo Vallecano, trebuie să facem mai mult decât restul echipelor din La Liga. La fel ca atunci când vom merge la Villarreal sau Valencia”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform as.com.
