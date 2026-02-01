Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile

Fotbal | Fotbal extern

Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 18:53

Comentarii
Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile

Valentin Mihăilă / Colaj Antena Sport

Valentin Mihăilă a avut o evoluție excelentă sâmbătă în disputa dintre Istanbul Bașakșehir și Caykur Rizespor, meci în care a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor, cu un gol superb la colțul scurt.

Deși se află de doar șase luni în Turcia, fotbalistul român este foarte aproape să schimbe iarăși campionatul. O fostă adversară a FCSB-ului a început negocierile pentru transferul acestuia.

Valentin Mihăilă, dorit de Dinamo Zagreb

Valentin Mihăilă a plecat de la Parma la începutul acestui sezon și a semnat cu turcii de la Rizespor. Deși sunt doar șase luni de la acel moment, românul este gata să schimbe iarăși echipa.

Potrivit presei din Croația, Dinamo Zagreb, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League, a început negocierile pentru aducerea jucătorului evaluat de Transfermarkt la 2,8 milioane de euro.

El a fost cumpărat pentru două milioane de euro de la Parma și rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord în privința cedării sale la gruparea croată.

1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 4 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
