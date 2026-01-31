Marius Șumudică, transfer direct de la campioana Arabiei Saudite! Jucătorul a fost prezentat oficial - Antena Sport

Marius Șumudică are o misiune infernală în Arabia Saudită, acolo unde a fost adus pentru a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare. Tehnicianul român a suferit o nouă înfrângere vineri în campionat și este la trei puncte de salvare.

Acesta a cerut întăriri la ultimele conferințe de presă, iar conducerea a transfer un jucător de la campioana Al-Ittihad. Fotbalistul a fost prezentat oficial sâmbătă.

Al-Okhdood l-a prezentat oficial pe Muath Fagihy

Marius Șumudică a primit întăriri din partea conducerii, care a bătut palma cu Al-Ittihad pentru împrumutul lui Muath Fagihy, care va juca sub comanda tehnicianului român până la finalul acestui sezon.

Noul fotbalist evoluează pe postul de fundaș stânga, are 23 de ani și are o selecție la echipa națională de fotbal a Arabiei Saudite. Fagihy este cotat de Transfermarkt la 400.000 de euro.

Jucătorul este format la academia celor de la Al-Hilal și a jucat șase meciuri în actualul sezon pentru Al-Ittihad, în toate competițiile.