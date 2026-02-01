Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia - Antena Sport

Închide meniul
Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 17:19

Umit Akdag într-un meci cu Galatasaray / Profimedia

Umit Akdag pare tot mai greu de ținut de către cei de la Alanyaspor, care au primit o nouă ofertă la adresa stoperului român. Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor face tot posibilul pentru a-l transfera.

După ce le-a fost refuzată oferta de cinci milioane de euro, aceștia au luat decizia de a veni cu o altă propunere, încercând să definitiveze această mutare încă din iarnă.

Umit Akdag, tot mai aproape de Trabzonspor

Deși este cotat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro, Umit Akdag pare tot mai greu de ținut de Alanyaspor, care a primit pe masă o nouă propunere pentru fundașul român.

Turcii de la takagazete precizează că gruparea Trabzonspor oferă șase milioane de euro pentru transferul stoperului în vârstă de 22 de ani, care este coleg cu Ianis Hagi.

„Încercările anterioare de a-l transfera pe Umit Akdag nu au avut succes din cauza sumei cerute pentru transfer. Cu toate acestea, Trabzonspor continuă să insiste și încearcă să ajungă la un acord cu Alanyaspor”, precizează sursa citată.

