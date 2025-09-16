Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut - Antena Sport

Fostul dinamovist Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după ce a suferit o criză de epilepsie în timpul meciului de vineri cu KV Mechelen, din campionatul Belgiei, scrie site-ul walfoot.be.

Josue Homawoo a suferit o criză de epilepsie după ce s-a ciocnit violent de un adversar şi a rămas inconştient pe gazon mai multe minute.

Mesajul lui Homawoo pentru suporterii lui Standard Liege

Revenit marţi la academia lui Standard Liege, fără să se pună problema reluării imediate a antrenamentelor, fundaşul togolez le-a adresat câteva cuvinte suporterilor echipei belgiene: “Mulţumesc pentru susţinere, chiar mi-au făcut plăcere toate mesajele pe care le-am primit. Suntem cu toţii împreună“, a spus Homawoo, vizibil cu un zâmbet larg.

Revenirea lui Josue Homawoo la arena lui Standard nu înseamnă, desigur, că jucătorul va reveni imediat la un ritm “normal”. Se poate presupune că el va fi atent monitorizat de către personalul medical şi va fi monitorizat pentru revenirea la antrenamente.

Solidul togolez nu pare abătut sau slăbit de acest episod, care ilustrează perfect expresia “mai multă frică decât rău“, comentează site-ul citat. Prezenţa lui la următorul meci al lui Standard, la Westerlo, este exclusă, dar Homawoo nu va lipsi mult timp de pe teren, potrivit agerpres.ro.