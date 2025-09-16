Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut

Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 19:19

Comentarii
Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut

Josue Homawoo, în timpul unui meci / Profimedia

Fostul dinamovist Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după ce a suferit o criză de epilepsie în timpul meciului de vineri cu KV Mechelen, din campionatul Belgiei, scrie site-ul walfoot.be.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Josue Homawoo a suferit o criză de epilepsie după ce s-a ciocnit violent de un adversar şi a rămas inconştient pe gazon mai multe minute.

Mesajul lui Homawoo pentru suporterii lui Standard Liege

Revenit marţi la academia lui Standard Liege, fără să se pună problema reluării imediate a antrenamentelor, fundaşul togolez le-a adresat câteva cuvinte suporterilor echipei belgiene: “Mulţumesc pentru susţinere, chiar mi-au făcut plăcere toate mesajele pe care le-am primit. Suntem cu toţii împreună“, a spus Homawoo, vizibil cu un zâmbet larg.

Revenirea lui Josue Homawoo la arena lui Standard nu înseamnă, desigur, că jucătorul va reveni imediat la un ritm “normal”. Se poate presupune că el va fi atent monitorizat de către personalul medical şi va fi monitorizat pentru revenirea la antrenamente.

Solidul togolez nu pare abătut sau slăbit de acest episod, care ilustrează perfect expresia “mai multă frică decât rău“, comentează site-ul citat. Prezenţa lui la următorul meci al lui Standard, la Westerlo, este exclusă, dar Homawoo nu va lipsi mult timp de pe teren, potrivit agerpres.ro.

Reclamă
Reclamă

Homawoo a fost jucătorul lui Dinamo în perioada 2023-2025, club care a și transmis un mesaj după accidentarea sa. Standard a început campionatul sub conducerea antrenorului român Mircea Rednic, care a fost demis însă după cinci etape.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
Observator
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
20:05
“Nu va mai avea viață”. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev
20:01
Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul”
19:45
LIVE SCOREAu început primele partide din grupa Ligii Campionilor. Athletic Bilbao – Arsenal, duel tare
19:30
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat
19:26
Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo
19:07
Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter