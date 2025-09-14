Josue Homawoo a vorbit în premieră despre clipele de panică din Belgia. Mesaj pentru suporterii lui Dinamo - Antena Sport

Josue Homawoo, fostul fundaș de la Dinamo ajuns la Standard Liege, a acordat primele declarații după ce a suferit o accidentare oribilă în cel mai recent meci jucat în Belgia. Stoperul s-a ciocnit de un adversar după doar opt secunde, a rămas inconștient pe gazon și a fost scos pe targă după 10 minute.

Togolezul cotat la 900.000 de euro a ținut să le transmită și suporterilor lui Dinamo, club care a făcut o postare pe rețelele sociale pentru el.

Josue Homawoo: “Abia aștept să revin pe teren”

Deși momentul petrecut la meciul dintre Standard Liege și Mechelen a fost unul greu de privit, Homawoo nu pare deloc afectat pe plan mental. Fundașul a spus că abia așteaptă să se întoarcă pe teren și a dezvăluit chiar că se simte mai bine.

În plus, Homawoo a vrut să îi asigure inclusiv pe suporterii lui Dinamo că se va întoarce și mai puternic pe teren. Până acum, jucătorul de 27 de ani adus de Mircea Rednic la Standard Liege a adunat șapte partide pentru formația din Jupiler Pro League.

“A fost un duel aerian în prima secundă a meciului, în care mi-am lovit fața de ceafa adversarului și apoi am leșinat. Apoi am fost inconștient și au urmat complicații cu convulsii. Mă simt bine și acum este mult mai bine prin harul lui Dumnezeu. Face parte din fotbal și acum abia aștept să revin pe teren.