"E o onoare! Un vis!" Hansi Flick, prima reacție după ce a fost prezentat la Barcelona. Care sunt planurile noului antrenor - Antena Sport

Hansi Flick, prima reacție după ce a fost prezentat la Barcelona Hansi Flick / Profimedia Hansi Flick a oferit prima reacție după ce a fost prezentat la Barcelona. Tehnicianul german a vorbit pentru prima dată din postura de antrenor al clubului catalan. Fostul selecționer al Germaniei l-a înlocuit pe Xavi la cârma echipei blaugrana. Acesta a fost prezentat oficial la Barcelona pe data de 28 mai. Hansi Flick, prima reacție după ce a fost prezentat la Barcelona Hansi Flick a transmis că se simte onorat pentru că a devenit antrenorul Barcelonei și a spus că a rămas impresionat de dragostea față de club pe care a găsit-o la formația catalană. De asemenea, acesta și-a anunțat și planurile și a spus că își dorește să câștige cât mai multe titluri la Barcelona. „În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor care s-au implicat în angajarea mea. Este o onoare și, de asemenea, un vis îndeplinit să fiu antrenorul Barcelonei. Îmi doresc să încep să lucrez pentru acest club incredibil.

De când am ajuns am văzut că toată lumea iubește acest club și face tot posibilul pentru a avea succes. Îmi place să am posesia mingii și să atac.

Barcelona are una dintre cele mai bune academii de tineret din lume. La prima echipă există un amestec bun între jucători experimentați și tineri talentați. Cred că trebuie să muncim pentru a ne putea îmbunătăți.

Am câștigat câteva titluri cu Bayern Munchen și mi-aș dori să continui acest drum la Barcelona. Putem realiza multe lucruri împreună și acesta este cel mai important.

Îmi doresc foarte mult să încep această călătorie. Sprijinul dumneavoastră (n.r. al fanilor) este foarte important și împreună putem realiza multe lucruri cu această echipă incredibilă”, a spus Hansi Flick, într-un interviu oferit pentru oficialii de la Barcelona. Primul transfer pregătit de Hansi Flick la Barcelona! Primul transfer pregătit de Hansi Flick la Barcelona! Antrenorul german vine cu planuri mari la gruparea blaugrana și vrea să întărească lotul echipei. Fabrizio Romano a anunțat că Flick va deveni noul antrenor al Barcelonei, la finalul sezonului. Acesta îl va înlocui astfel pe Xavi, care va părăsi echipa blaugrana. Potrivit informațiilor oferite de mundodeportivo.com, Hansi Flick a pus ochii pe Joshua Kimmich, legitimat în prezent la Bayern Munchen. Totuși, costul mutării este unul mare, jucătorul fiind cotat de site-urile de specialitate la suma de 60 de milioane de euro. Hansi Flick l-a antrenat pe Kimmich atât la naționala Germaniei, cât și la Bayern Munchen. Actualul contract al jucătorului expiră în vara anului 2025, astfel că echipa catalană va fi nevoită să plătească o ofertă bună, pentru ca bavarezii să ia în calcul vânzarea acestuia.

Joshua Kimmich a ajuns la Bayern Munchen în anul 2015, de la VfB Stuttgart, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro. A adunat 390 de meciuri în tricoul bavarezilor, în care a marcat 42 de goluri și a oferit 104 pase decisive.

