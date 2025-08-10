Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: "Un debut mai prost nu se putea" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: "Un debut mai prost nu se putea"

Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: "Un debut mai prost nu se putea"

Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea”

Publicat: 10 august 2025, 18:59

Comentarii
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: Un debut mai prost nu se putea

Momentul în care Andrei Coubiş părăseşte terenul, după ce a fost eliminat în meciul cu Chelsea / Profimedia Images

Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle.

Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui AC Milan.

Presa italiană, după debutul de coşmar al lui Andrei Coubiş la AC Milan: “Allegri are confirmarea că are nevoie de un înlocuitor pentru Thiaw”

Dacă lui Max Allegri îi trebuia încă o confirmare că AC Milan are nevoie mare de un înlocuitor pentru Malick Thiaw (n.r. aproape de un transfer la Newcastle), confirmarea a venit prin prestația de coșmar a lui Andrei Coubiș”, a scris Football Italia.

Coubiș l-a pus la pământ pe Joao Pedro din postură de ultim apărător, iar arbitrul a aplicat regulamentul, chiar dacă e un meci amical. Un debut mai prost nici nu putea fi imaginat”, au scris jurnaliştii de la Corriere dello Sport.

Startul de meci a fost cu siguranță neașteptat pentru fanii lui AC Milan. Un început dezastruos odată cu autogolul lui Coubiș. Apărarea a fost foarte lentă în primele minute. Iar în minutul 18, ziua de coșmar a lui Coubiș a luat sfârșit”, au reacţionat jurnaliştii de la allmilan.it, un site apropiat de formaţia antrenată de Max Allegri.

Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!

Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.

Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.

La pauza meciului Chelsea – AC Milan, scorul era 2-0. În afară de autogolul lui Coubiş, Chelsea a mai punctat pe tabelă în minutul 8, prin Joao Pedro, atacant achiziţionat de gruparea londoneză în această vară, de la Brighton, pentru 63.7 milioane de euro. Pedro a impresionat şi la Mondialul Cluburilor, competiţie pe care Chelsea avea să o câştige. Brazilianul a marcat şi în finala cu PSG, câştigată de londonezi cu 3-0. Celelalte goluri au fost marcate de Cole Palmer.

Partida Chelsea – AC Milan avea să se încheie cu scorul de 4-1 pentru londonezi. După pauză, Liam Delap a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 67 (penalty) şi 90. Pentru AC Milan a înscris Fofana, în minutul 70.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.

Echipele de start la amicalul Chelsea – AC Milan:

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez – James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Enzo Fernandez, Caicedo – Pedro Neto, Palmer, Gittens – Joao Pedro Antrenor: Enzo Maresca

AC Milan: Maignan – Terracciano, Tomori, Coudiş – Bartesaghi, Fofana, Ricci, Musah – Saelemaekers, Loftus-Cheek – Leao Antrenor: Massimiliano Allegri

