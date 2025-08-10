Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: "Un debut mai prost nu se putea" - Antena Sport

Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle.
Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui AC Milan.
Presa italiană, după debutul de coşmar al lui Andrei Coubiş la AC Milan: “Allegri are confirmarea că are nevoie de un înlocuitor pentru Thiaw”
“Dacă lui Max Allegri îi trebuia încă o confirmare că AC Milan are nevoie mare de un înlocuitor pentru Malick Thiaw (n.r. aproape de un transfer la Newcastle), confirmarea a venit prin prestația de coșmar a lui Andrei Coubiș”, a scris Football Italia.
“Coubiș l-a pus la pământ pe Joao Pedro din postură de ultim apărător, iar arbitrul a aplicat regulamentul, chiar dacă e un meci amical. Un debut mai prost nici nu putea fi imaginat”, au scris jurnaliştii de la Corriere dello Sport.
“Startul de meci a fost cu siguranță neașteptat pentru fanii lui AC Milan. Un început dezastruos odată cu autogolul lui Coubiș. Apărarea a fost foarte lentă în primele minute. Iar în minutul 18, ziua de coșmar a lui Coubiș a luat sfârșit”, au reacţionat jurnaliştii de la allmilan.it, un site apropiat de formaţia antrenată de Max Allegri.
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!
Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.
Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.
La pauza meciului Chelsea – AC Milan, scorul era 2-0. În afară de autogolul lui Coubiş, Chelsea a mai punctat pe tabelă în minutul 8, prin Joao Pedro, atacant achiziţionat de gruparea londoneză în această vară, de la Brighton, pentru 63.7 milioane de euro. Pedro a impresionat şi la Mondialul Cluburilor, competiţie pe care Chelsea avea să o câştige. Brazilianul a marcat şi în finala cu PSG, câştigată de londonezi cu 3-0. Celelalte goluri au fost marcate de Cole Palmer.