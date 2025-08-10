Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: "Un debut mai prost nu se putea" - Antena Sport

Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui AC Milan.

Presa italiană, după debutul de coşmar al lui Andrei Coubiş la AC Milan: “Allegri are confirmarea că are nevoie de un înlocuitor pentru Thiaw”

“Dacă lui Max Allegri îi trebuia încă o confirmare că AC Milan are nevoie mare de un înlocuitor pentru Malick Thiaw (n.r. aproape de un transfer la Newcastle), confirmarea a venit prin prestația de coșmar a lui Andrei Coubiș”, a scris Football Italia.

“Coubiș l-a pus la pământ pe Joao Pedro din postură de ultim apărător, iar arbitrul a aplicat regulamentul, chiar dacă e un meci amical. Un debut mai prost nici nu putea fi imaginat”, au scris jurnaliştii de la Corriere dello Sport.

“Startul de meci a fost cu siguranță neașteptat pentru fanii lui AC Milan. Un început dezastruos odată cu autogolul lui Coubiș. Apărarea a fost foarte lentă în primele minute. Iar în minutul 18, ziua de coșmar a lui Coubiș a luat sfârșit”, au reacţionat jurnaliştii de la allmilan.it, un site apropiat de formaţia antrenată de Max Allegri.