Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea - AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! - Antena Sport

Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.

Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan, dar românul a prins un meci de coşmar!

La pauza meciului Chelsea – AC Milan, scorul era 2-0. În afară de autogolul lui Coubiş, Chelsea a mai punctat pe tabelă în minutul 8, prin Joao Pedro, atacant achiziţionat de gruparea londoneză în această vară, de la Brighton, pentru 63.7 milioane de euro. Pedro a impresionat şi la Mondialul Cluburilor, competiţie pe care Chelsea avea să o câştige. Brazilianul a marcat şi în finala cu PSG, câştigată de londonezi cu 3-0. Celelalte goluri au fost marcate de Cole Palmer.

Partida Chelsea – AC Milan avea să se încheie cu scorul de 4-1 pentru londonezi. După pauză, Liam Delap a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 67 (penalty) şi 90. Pentru AC Milan a înscris Fofana, în minutul 70.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.