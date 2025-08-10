Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea - AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! - Antena Sport

Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.
Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.
Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan, dar românul a prins un meci de coşmar!
La pauza meciului Chelsea – AC Milan, scorul era 2-0. În afară de autogolul lui Coubiş, Chelsea a mai punctat pe tabelă în minutul 8, prin Joao Pedro, atacant achiziţionat de gruparea londoneză în această vară, de la Brighton, pentru 63.7 milioane de euro. Pedro a impresionat şi la Mondialul Cluburilor, competiţie pe care Chelsea avea să o câştige. Brazilianul a marcat şi în finala cu PSG, câştigată de londonezi cu 3-0. Celelalte goluri au fost marcate de Cole Palmer.
Partida Chelsea – AC Milan avea să se încheie cu scorul de 4-1 pentru londonezi. După pauză, Liam Delap a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 67 (penalty) şi 90. Pentru AC Milan a înscris Fofana, în minutul 70.
Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.
Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.
Echipele de start la amicalul Chelsea – AC Milan:
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez – James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Enzo Fernandez, Caicedo – Pedro Neto, Palmer, Gittens – Joao Pedro Antrenor: Enzo Maresca
AC Milan: Maignan – Terracciano, Tomori, Coudiş – Bartesaghi, Fofana, Ricci, Musah – Saelemaekers, Loftus-Cheek – Leao Antrenor: Massimiliano Allegri