Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea - AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! - Antena Sport

Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea - AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!

Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!

Bogdan Stănescu Publicat: 10 august 2025, 18:05

Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!

Momentul în care Andrei Coubiş este eliminat, în Chelsea - AC Milan / Profimedia Images

Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.

Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan, dar românul a prins un meci de coşmar!

La pauza meciului Chelsea – AC Milan, scorul era 2-0. În afară de autogolul lui Coubiş, Chelsea a mai punctat pe tabelă în minutul 8, prin Joao Pedro, atacant achiziţionat de gruparea londoneză în această vară, de la Brighton, pentru 63.7 milioane de euro. Pedro a impresionat şi la Mondialul Cluburilor, competiţie pe care Chelsea avea să o câştige. Brazilianul a marcat şi în finala cu PSG, câştigată de londonezi cu 3-0. Celelalte goluri au fost marcate de Cole Palmer.

Partida Chelsea – AC Milan avea să se încheie cu scorul de 4-1 pentru londonezi. După pauză, Liam Delap a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 67 (penalty) şi 90. Pentru AC Milan a înscris Fofana, în minutul 70.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.

Echipele de start la amicalul Chelsea – AC Milan:

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez – James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Enzo Fernandez, Caicedo – Pedro Neto, Palmer, Gittens – Joao Pedro Antrenor: Enzo Maresca

AC Milan: Maignan – Terracciano, Tomori, Coudiş – Bartesaghi, Fofana, Ricci, Musah – Saelemaekers, Loftus-Cheek – Leao Antrenor: Massimiliano Allegri

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
