Mircea Rednic, victorie mare pe banca lui Standard Liege. A învins echipa de pe locul 3 din sezonul trecut - Antena Sport

Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic, a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei.

Tehnicianul român are un bilanț de două victorii și o remiză pe banca valonilor.

Standard Liege, o nouă victorie cu Mircea Rednic pe bancă

Elevii lui Rednic au marcat primii pe Stade de Sclessin, prin Thomas Henry, care a transformat un penalti în minutul 37. După pauză, acelaşi Henry l-a găsit cu o pasă pe căpitanul Marlon Fossey şi acesta a majorat avantajul gazdelor, în minutul 54.

Oaspeţii au reuşit să înscrie prin Arokodare, în minutul 70, dar în cele din urmă Standard Liege s-a impus cu 2-1 în faţa lui Genk, potrivit news.ro. În acest moment, formația antrenorului român este pe locul al treilea, cu șapte puncte adunate după trei etape.

Până acum, Standard Liege a învins-o pe RAAL La Louviere și a făcut egal cu Dender, după care a urmat victoria de duminică seara cu Genk.